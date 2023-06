Roland Garros 2023 live: Novak Djokovic vs. Casper Ruud im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic und Casper Ruud bestreiten das Endspiel in Roland Garros 2023. Das Match gibt es ab 14:30 Uhr live im TV bei Eurosport und ServusTV (in Österreich), im Livestream bei Discovery Plus und bei ServusTV On, und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.06.2023, 11:16 Uhr

© Getty Images Casper Ruud hat gegen Novak Djokovic noch keinen Satz gewonnen

Novak Djokovic kann mal wieder Tennisgeschichte schreiben, diesmla mit dem Gewinn des 23. Major-Titels. Für Casper Ruud steht das dritte Endspiel eines Grand-Slam-Turnieres an. Zu einem Sieg hat es noch nicht gereicht.

In den bisherigen vier Matches der beiden gegeneinander hat Ruud gegen Djokovic noch keinen Satz gewinnen können.

Djokovic vs. Ruud - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Casper Ruud gibt es ab 14:30 Uhr live im TV bei Eurosport und ServusTV (in Österreich) und im Livestream bei Discovery Plus und bei ServusTV On.

