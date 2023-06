Roland Garros 2023 live: Sebastian Ofner vs. Stefanos Tsitsipas im TV, Livestream und Liveticker

Sebastian Ofner trifft im Achtelfinale der French Open 2023 auf Stefanos Tsitsipas. Das Match gibt es ab ca. 17 Uhr live im TV bei ServusTV (in Österreich) und bei Eurosport, im Livestream bei Servus TV On und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.06.2023, 20:36 Uhr

© Getty Images Sebastian Ofner und Stefanos Tsitsipas bestreiten das letzte Match auf dem Lenglen

Es wird das größte Karriere-Match von Sebastian Ofner werden, kein Zweifel. Für Stefanos Tsitsipas sind Auftritte im Achtelfinale eines Majors mittlerweile längst Gewohnheit. Für den Steirer wird es eine Premiere.

Der Court Suzanne-Lenglen ist Ofner ja schon aus dem vergangenen Jahr bekannt. Da verlor er gegen Alexander Zverev.

Ofner vs. Tsitsipas - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Sebastian Ofner und Stefanos Tsitsipas gibt es ab ca. 17 Uhr live im TV bei ServusTV (in Österreich) und bei Eurosport und im Livestream bei Servus TV On.

