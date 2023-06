Roland Garros 2023, Tag acht: Lässt Hamburg grüßen?

Carlos Alcaraz muss gegen einen Mann ran, gegen den er noch nicht gewonnen hat. Sebastian Ofner kommt spät gegen Stefanos Tsitsipas zum Einsatz. Und die Night Session geht diesmal an die Frauen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.06.2023, 19:56 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti bekommt es zum zweiten Mal mit Carlos Alacaraz zu tun

Das würzigste Match von Tag acht: Elina Svitolina (UKR) vs. Daria Kasatkina (RUS/9)

Ein bisschen Politik. Aber auch viel für´s Herz. Dass Elina Svitolina ihrer letzten Gegnerin Anna Blinkova aus Russland nicht die Hand schütteln würde, war absehbar. Daria Kasatkina aber ist ein ganz anderer Fall: Denn sie ist die einzige russische Spielerin, die sich offensiv gegen den Angriffskrieg ihres Heimatlandes gegen die Ukraine geäußert hat. Aber zurück zum Herz: Svitolina hat vergangene Woche in Strasbourg erstmals als Mutter ein Turnier gewonnen. Ein Einzug ins Viertelfinale in Paris wäre da noch ein Sahnehäubchen drauf.

Die soliden Picks von Tag acht: Djokovic am Tag, Sabalenka am Abend

Juan Pablo Varillas hat sich in Roland Garros hohe Verdienste, zweimal einen 0:2-Satzrückstand aufgeholt. In Runde eins gegen Yibing Wu, danach gegen Roberto Bautista Agut. Gegen Hubert Hurkacz ging es auch noch einmal über die volle Distanz. Das macht in Schilling Folgendes: Djokovic in drei. Aryna Sabalenka wird gegen Sloane Stephens sogar noch einen weniger brauchen, auf dass sich die Fans vor Ort bei der ersten und wohl einzigen Night Session der Frauen in Roland Garros 2023 dennoch gut unterhalten fühlen.

Upset-Alert von Tag acht: Lorenzo Musetti (ITA/17) vs. Carlos Alcaraz (ESP/1)

Ja, genau: Wir haben exakt nichts aus unserer gestrigen Blamage gelernt. Da hatten wir ja ein Aus von Iga Swiatek angedacht. Zwölf Spiele später war die Titelverteidigerin nicht nur in der Kabine, sondern auch im Achtelfinale. Wie soll Musetti also Alcaraz schlagen? Vielleicht so wie im Endspiel in Hamburg im vergangenen Sommer. Lore ist gut drauf. Carlitos allerdings auch. Angesetzt ist dieses Match als drittes auf dem Court Philippe-Chatrier.

Die deutschsprachige Note an Tag acht: Ofner will Tsitsipas ärgern

Sebastian Ofner muss sich am Sonntag wohl ziemlich lange gedulden, sein Match gegen Stefanos Tsitsipas ist als viertes auf dem Court Suzanne-Lenglen avisiert. Ofner kennt die Umstände, vor einem Jahr hat er dort gegen Alexander Zverev gespielt und verloren. Im Doppel bekommen es Andreas Mies und Matwe Middelkoop mit dem an Position fünf gesetzten Paar Harri Heliovaara ud Lloyd Glasspool zu tun (zwietes Match auf Court 14). Und Tim Pütz und Kevin Krawietz bespielen im vierten Match auf Court Simonne-Mathieu die beiden Franzosen Sadio Doumbia und Fabien Reboul.

