Roland-Garros: Rybakina schlägt Ostapenko, auch Paolini und Svitolina weiter

Mit Elena Rybakina und Jasmine Paolini stehen in Roland-Garros zwei Damen aus dem erweiterten Favoritinnen-Kreis im Achtelfinale. Auch Elena Svitolina bestritt ihr Drittrunden-Match erfolgreich.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 30.05.2025, 22:31 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina setzte sich überraschend klar gegen Jelena Ostapenko durch

Rybakina setzte sich überraschend klar gegen die French Open-Siegerin von 2017, Jelena Ostapenko durch. Beim 6:2, 6:2-Sieg über die Lettin trat die an Nummer 12 gesetzte Kasachin sehr dominant auf und stellte im Head to Head auf 4:2. Rybakina hatte sich im Vorfeld von Roland-Garros mit einem Turniersieg in Straßburg noch rechtzeitig in Form gebracht.

Im Achtelfinale wartet auf die Wimbledon-Siegerin von 2022 mit Iga Swiatek nun eine denkbar schwere Aufgabe. Die vierfache French Open-Siegerin aus Polen hatte ihrerseits gegen die Rumänin Jacquelin Cristian zwar zeitweise hart zu kämpfen, fuhr jedoch im Endeffekt einen 6:2, 7:5-Erfolg ein.

Ebenfalls in Runde drei steht die an Nummer vier gesetzte Jasmine Paolini. Die letztjährige Finalistin brauchte nur 1 Stunde und neun Minuten, um gegen die auf Platz 81 gesetzte Ukrainerin Yulia Starodubtseva die Oberhand zu behalten. Paolini steht somit zum fünften Mal bei ihren letzten sechs Major-Turnieren im Achtelfinale. Nach ihrem Triumph beim Heimturnier in Rom hält sie nun bei neun Matchgewinnen in Folge.

Nächste Gegnerin der Italienerin ist Elena Svitolina. Die an Nummer 13 gesetzte Ukrainerin bezwang die US-Amerikanerin Bernarda Pera in zwei engen Sätzen mit 7:6 (4) und 7:6 (5).

