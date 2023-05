Roland Garros 2023, Tag drei: Medvedev, Swiatek, Zverev beschließen Runde eins

Am heutigen Dienstag wird die erste Runde in Roland Garros 2023 beschlossen. Und so kommen Daniil Medvedev, Iga Swiatek oder Alexander Zverev zu ihren ersten Auftritten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.05.2023, 23:35 Uhr

Das würzigste Match von Tag zwei: Bianca Andreescu (CAN) gegen Victoria Azarenka (BLR/18)

Wer am Dienstag nach besonderen Emotionen sucht, der muss sich womöglich bis zum vierten und letzten Match auf dem Court Simonne-Mathieu gedulden. Denn bei Azarenka und Andreescu ist die Siegerfaust nach gute gespielten Punkten nie weit, die Kanadierin weiß mit Variation zu glänzen, Azarenka bringt darüber hinaus die Wände des Stadions akustisch zum Beben.

Die soliden Picks von Tag zwei: Swiatek, Rune Medvedev in guter Position

Auf Iga Swiatek in Roland Garros zu setzen, ist nicht besonders kreativ. Vor allem nicht in den frühen Runden. Gegen Cristina Bucsa sollte sich die Titelverteidigerin jedenfalls durchsetzen. Ebenso wie Daniil Medvedev gegen den Qualifikanten Thiago Seyboth Wild. Und auch Holger Rune geht als klarer Favorit in das Treffen mit Christopher Eubanks, der zuletzt in genf gegen Alexander Zverev keinen Stich gemacht hat.

Upset-Alert von Tag zwei: Lucia Bronzetti (ITA) gegen Ons Jabeur (TUN/7)

Nun, wir wollen uns an dieser Stelle nicht zu sehr selbst loben, aber: Unsere Prognisen an dieser Stelle (Muchova! Svitolina!!) sind bislang eingetroffen. Und auch heute blicken wir auf ein Match am Court Philippe-Chatrier, das allererste um 11:45 Uhr nämlich. Denn Ons Jabeur kommt mit wenig Spielpraxis, Lucia Bronzetti dagegen mit viel Selbstvertrauen nach ihrem Turniersieg in Rabat nach Paris. Mal schauen, was da geht.

Die deutschsprachige Note an Tag zwei: Zverev, Hanfmann, Grabher steigen ein

Für Alexander Zverev wird es endlich ernst, die deutsche Nummer eins (seit heute wieder) bestreitet das zweite Match auf Court Simonne-Mathieu. Lucky Loser Yannick Hanfmann darf gegen Thiago Monteiro in der dritten Partie auf Court 8 ran - dort haben schon Oscar Otte (nicht erfolgreich) und Daniel Altmaier (sehr erfolgreich) gespielt. Julia Grabher bekommt es im zweiten Spiel nach 11 Uhr auf Platz 12 Arantxa Rus zu tun.

Und auch die Doppel-Wettbewerbe heben an. So ist Jan-Lennard Struff an der Seite von Thanasi Kokkinakis als dritte Partie auf Court 4 gegen Simone Bolelli und Fabio Fognini angesetzt. Es folgen Alexander Erler und Lucas Miedler gegen Lloyd Glasspool und Harri Heliovaara. Philipp Oswald und Robin Haase spielen die letzte Partie auf Court 5 gegen Romain Arneodo und Sam Weissborn.

