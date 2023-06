Roland Garros 2023, Tag fünf: Es wird Deutsch gesprochen - nun auch abends

Gleich fünf deutschsprachige Einzel-Starter spielen am Donnerstag um den Einzug in die dritte Runde in Roland Garros. Und da ist Jannik Sinner noch gar nicht mitgezählt! Ein potenzieller Schlager fällt hingegen aus.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.06.2023, 09:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Alexander Zverev wird am Donnerstag nun die Night Session bestreiten

Das würzigste Match von Tag fünf, eigentlich: Holger Rune (DEN/6) vs. Gael Monfils, aber ...

Diese Partie hätten wir wirklcih gerne gesehen, vor vollgepackten Tribünen rund um den Court Philippe-Chatrier. Aber nachdem Monfils sehr spät am Mittwochabend seinen Rückzug aus dem Turnier vermelden musste, wird daraus nichts. Wo könnte es sonst prickeln? Vielleicht im zweiten Match auf dem Simonne-Mathieu. Dort trifft Lokalmatadorin Diane Parry auf die erst 16-jährige Mirra Andreeva.

Die soliden Picks von Tag fünf: Ruud, Rybakina, Swiatek sollten sicher sein

Casper Ruud hat seine Form offenbar wieder gefunden, er geht in die erste Partie auf dem Chatrier gegen Giulio Zeppieri als klarer Favorit. Selbes gilt für Elena Rybakina, die gegen die junge Tschechin Linda Noskova die Matches im Suzanne-Lenglen eröffnet. Und Iga Swiatek wird gegen Claire Liu auch nicht viel anbrennen lassen.

Upset-Alert von Tag fünf: Aslan Karatsev vs. Frances Tiafoe (USA/12)

Ojegerl, in dieser Kategorie sind wir die letzten beiden Tage schlimm daneben gelegen. Aber Karatsev auf Sand, das kann was. Siehe der Erfolg gegen Daniil Medvedev in Madrid. Und Frances Tiafoe ist zwar ein Fighter vor dem Herren. Ob das im dritten Match im Simonne-Mathieu aber reicht?

Die deutschsprachige Note an Tag fünf: Zverev, Grabher, Altmaier, Hanfmann, Friedsam um die dritte Runde

Alexander Zverev springt also für Monfils ein, Alex Molcan dann folgerichtig für Holger Rune. Jedenfalls bestreiten die beiden ab 20:15 Uhr die Night Session. Der Court Suzanne-Lenglen könnte fast fest in deutschsprachiger Hand sein. Denn im zweiten Match nach 11 Uhr treffen Jannik Sinner und Daniel Altmaier aufeinander, es folgen Julia Grabher und Coco Gauff. Annalena Friedsam hat die zweite Partie auf dem 6er zugeordnet bekommen, es geht gegen Ekaterina Alexandrova. Yannick Hanfmann wird den Spielbetrieb auf dem Court Smonne-Mathieu gegen Francisco Cerundolo beschließen.

Hier der Spielplan für Donnerstag