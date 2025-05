Roland-Garros: Zverev nach Sieg gegen Cobolli im Achtelfinale gegen Griekspoor

Alexander Zverev ist mit einem ungefährdeten 6:2, 7:6 (4) und 6:1 gegen Flavio Cobolli in das Achtelfinale eingezogen. Dort geht es gegen Tallon Griekspoor.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.05.2025, 17:14 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev bei seiner Rückkehr auf den Court Philippe-Chatrier

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Erster Auftritt von Alexander Zverev in diesem Jahr auf dem Court Philippe-Chatrier. Und der Deutsche, der oben hier vor knapp einem Jahr gegen Carlos Alcaraz nach 2:1-Satzführung das Finale noch verloren hat, ließ Flavio Cobolli beim 6:2, 7:6 (4) und 6:1. Im Grunde keine Chance. Cobolli war mit der Empfehlung des Turniersiegs in Hamburg nach Paris gekommen.

Aber gegen die wie immer brillante Defensive von Zverev fand Cobolli zu wenige Mittel. Auch wenn er im zweiten Satz zweimal mit einem Break in Führung gehen konnte. Der wurde im Tiebreak entschieden - und gerade in dieser Situation spielte Zverev seinen größeren Erfahrungsschatz aus.

Zverev mit der größeren Erfahrung

Im dritten Durchgang war es dann das Break zum 3:1, das die Weichen für Zverev auf Sieg stellte. Cobolli hatte nun wohl auch den Glauben an ein Comeback verloren - und Zverev ließ bei seinen Aufschlagspielen auch nichts mehr zu. Stattdessen hämmerte Cobolli eine Rückhand zum 1:5 ins Aus. Zverev finierte die Partie nach einer Spielzeit von 2:30 Stunden. Auch wenn er beim ersten Matchball noch einmal einen Doppelfehler einstreute. Und zwei Breakbälle abwehren musste.

Als nächster Gegner wartet Tallon Griekspoor. Gegen den Niederländer hat Zverev zuletzt in München ein enges Match gewonnen, 2024 in Roland-Garros lag er mit Doppelbreak im fünften Satz zurück. Griekspoor gewann am Samstag gegen den jungen Amerikaner Ethan Quinn in fünf Sätzen.

Griekspoor wartet

Eine richtige Gala lieferte dagegen Jannik Sinner. Der Weltranglisten-Erste besiegte Jiri Lehecka mit 6:0, 6:1 und 6:2 und trift am Montag im Achtelfinale auf Andrey Rublev. Eben der war kampflos ins Achtelfinale gekommen, weil Arthur Fils zurückziehen musste. Damit sind keine französischen Spieler mehr im Einzel-Tableau der Männer vertreten.

Überraschend glatt hat Jack Draper derweil den Lauf des jungen Brasilianers Joao Fonseca beendet. Draper gewann mit 6:2, 6:4 und 6:2. Auch im Achtelfinale wird der britische Linkshänder Favorit sein. Dann geht es nämlich entweder gegen Henrique Rocha oder Alexander Bublik.

Hier das Einzel-Tableau in in Roland-Garros