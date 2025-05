Roland-Garros: Draper löscht das Fonseca-Feuer gnadenlos

Jack Draper hat in der dritten Runde von Roland-Garros gegen den brasilianischen Youngster Joao Fonseca sehr überzeugend mit 6:2, 6:4 und 6:2 gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.05.2025, 16:40 Uhr

© Getty Images Jack Draper hat es am Samstag eilig gehabt

Jack Draper hat seine ausgezeichnete Form auch in der dritten Runde von Roland-Garros 2025 bestätigt. Der Brite, der in dieser Saison schon in Indian Wells den Titel geholt und in Madrid das Finale erreicht hat, gewann gegen den 18-jährigen Brasilianer Joao Fonseca erstaunlich glatt mit 6:2, 6:4 und 6:2. Draper trifft im Achtelfinale entweder auf Alexander Bublik oder den portugiesischen Qualifikanten Henrique Rocha.

Davor hatte Jannik Sinner gegen Jiri Lehecka eine Master Class angehalten. Sinner gewann mit 6:0, 6:1 und 6:2 und trifft nun auf Andrey Rublev. Eine Runde später könnte es zum Aufeinandertreffen zwischen Sinner und Draper kommen.

