Roland Garros 2023, Tag sechs: Ein Hauch von Monte-Carlo 2022?

Während ein Einzug von Novak Djokovic in das Achtelfinale von Roland Garros die natürlichste Sache der Welt wäre, käme eben dieser für Sebastian Ofner doch ziemlich überraschend. Die Vorschau zu Tag sechs ...

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.06.2023, 09:47 Uhr

© Getty Images Alejandro Davidovich-Fokina muss gegen Novak Djokovic wohl abheben

Das würzigste Match von Tag sechs: Novak Djokovic (SRB/3) vs. Alejandro Davidovich-Fokina (ESP)

Wir müssen es natürlich ganz nüchtern angehen: Von einem Sieg zu Beginn der Sandplatz-Saison 2022 kann man nicht auf eine Chance zur Wiederholung eben dieses Sieges ein Jahr später zum Höhepunkt auf der Terre Battue schließen. Schon gar nicht, wenn es gegen Novak Djokovic geht, der seinen 23. Major-Titel im Visier hat. Aber immerhin wird Alejandro Davidovic-Fokina mit dem Gefühl in des dritte Match nach 11:45 Uhr auf Philippe-Chatrier gehen, dass er Djokovic in Monte-Carlo 2022 schon besiegt hat.

Die soliden Picks von Tag sechs: Alcaraz und ein niederländisches Doppel

Ok, Carlos Alcaraz hat gegen Denis Shapovalov zwar noch nie gespielt. Die Form des Kanadiers in den letzten Wochen lässt aber nicht darauf schließen, dass er die Nummer eins aus Spanien fordern kann. Die Nummer-Eins-Doppler Wesley Koolhof und Neal Skupski sind gegen Yibing Wu und Pedro Cachin ebenfalls haushohe Favoriten.

Upset-Alert von Tag sechs: Lorenzo Sonego (ITA) vs. Andrey Rublev

Nein, wir geben auch in dieser Kategorie nicht auf. Im Moment liegen wir bei einer Trefferquote von 40 Prozent. Was ungefähr auch der Trefferquote von Lorenzo Sonego an einem normalen Tag mit der Vorhand entspricht. Aber: Sollte der Italiener einen seiner wenigen sehr guten Tage haben, dann könnte Andrey Rublev tatsächlich Probleme bekommen.

Die deutschsprachige Note an Tag sechs: Nur Ofner im Einzel im Einsatz

Drittes Match nach 11 Uhr auf Court 14, das werden siech die österreichischen Tennisfans hoffentlich schon vorgemerkt haben. Sebastian Ofner trifft da auf Fabio Fognini, wie bei allen anderen Einzeln des Tages geht es um den Einzug ins Achtelfinale. Im Doppel treten Tim Pütz und Kevin Krawietz gegen Romain Arneodo und Sam Weissborn an, gegen die beiden gab es vor wenigen Wochen in Monte-Carlo (!) eine Halbfinal-Pleite. Andreas Mies bespielt an der seite von Matwe Middelkoop Jonathan Eysseric und Harold Mayot.

Hier der Spielplan für Freitag