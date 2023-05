Roland Garros 2023, Tag zwei: Fognini im Popcorn-Match, Thiem steigt ein

Dominic Thiem und Novak Djokovic steigen am Montag in die French Open 2023 ein. Das unterhaltsamste Match könnte aber Fabio Fognini bestreiten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.05.2023, 18:22 Uhr

Das würzigste Match von Tag zwei: Fabio Fognini gegen Félix Auger-Aliassime

Der Court Simonne-Mathieu wird von nicht wenigen Tennis-Aficionados als das schönste Stadion im gesamten Tenniszirkus gefeiert. Mit Recht. Da passt es ja gut, dass mit Fabio Fognini und Félix Auger-Aliassime zwei prächtige Burschen das zweite Match nach 11 Uhr bestreiten. Zumal die Weltrangliste da keine Rolle spielen wird: Fognini hat in Rom gezeigt, dass er immer noch brillant Tennis spielen kann. „FAA“ auf der anderen Seite musste seinen Auftritt in Lyon abbrechen.

Die soliden Picks von Tag zwei: Djokovic und Alcaraz in der Favoritenrolle

Auch wenn sich Stefanos Tsitsipas, Karen Khachanov und Hubert Hurkacz (teilweise sehr) schwer getan haben: Bei Novak Djokovic sollten gegen Aleksandar Kovacevic (zweites Match auf Philippe-Chatrier) ebensowenig anbrennen wie bei der Nummer eins des Turniers, Carlos Alcaraz nämlich, gegen den italienischen Qualifikanten Flavio Cobolli (drittes Match auf Lenglen).

Upset-Alert von Tag zwei: Elina Svitolina (GRE/8) gegen Martina Trevisan (ITA)

Zwei Tage nach ihrem emotionalen Turniersieg in Strasbourg, ihrem ersten als Mutter, muss Elina Svitolina also gegen die Halbfinalistin des Vorjahres ran. Wäre es eine Überraschung, wenn die Ukrainerin dieses Match gewinnen würde? Vor zwei Jahren sicherlich nicht. Trevisan kommt übrigens nicht ohne Probleme nach Paris: In Rabat gab sie im Viertelfinale auf.

Die deutschsprachige Note an Tag zwei: Thiem, Struff, Altmaier, Friedsam schlagen auf

Dominic Thiem schlägt gegen Pedro Chachin im dritten Match auf Court 6 auf. Die Ausgangslage ist ausgeglichen. Ebenfalls Partie drei wurde Jan-Lennard Struff gegen Jiri Lehecka auf Court 13 zugeteilt. Tatjana Maria hat auch das dritte Match gezogen, auf Court 14 gegen Beatriz Haddad Maia. Anna-Lena Friedsam beschließt die Spiele auf Court 4, Daniel Altmaier jene auf Court 8 - und zwar gegen Marc-Andrea Huesler aus der Schweiz.

Hier der Spielplan für Montag