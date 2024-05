Roland-Garros 2024: Carlos Alcaraz hat zum Auftakt viel Spaß

Carlos Alcaraz ist mit einem souveränen Drei-Satz-Erfolg gegen JJ Wolf in die zweite Runde von Rolamd-Garros 2024 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.05.2024, 16:29 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz - noch bei Sonnenschein am Sonntag in Paris

Gut, dass das Dach über dem Court Philippe-Chatrier vor Beginn des dritten Satzes zwischen Carlos Alcaraz und JJ Wolf geschlossen wurde. Denn wenige Minuten später prasselte es so richtig heftig auf das Stade Roland-Garros hernieder, der Spielbetrieb auf viel zitierten Außenplätzen musste eingestellt werden. Dazu gehört seit diesem Jahr nicht mehr: der Court Suzanne-Langlen. Auch dort gibt es einen Regenschutz, der am Sonntag feierlich eingeweiht wurde.

Dem Spielrhythmus von Carlos Alcaraz tat dies keinen Abbruch. Der Vorjahres-Halbfinalist zog nach einem unterhaltsamen 6:1, 6:2 und 6:1 in die zweite Runde ein. Das Ergebnis war vielleicht etwas zu deutlich, aber am Ende hatten alle Spaß - die Zuschauer sowieso. Acaraz trifft in Runde zwei auf den Sieger der Partie zwischen Jesper de Jong und Jack Draper - die beiden wurden bei ihren Bemühungen vom heftigen Schauer unterbrochen.

Französische Nummer eins schon raus

Früher am ersten Spieltag des Hauptfeldes hatte Andrey Rublev mit Taro Daniel alle Hände voll zu tun. Gewann aber nach knapp drei Stunden Spielzeit mit 6:2, 6:7 (3), 6:3 und 7:5. Weiter geht es für Rublev gegen Pedro Martinez aus Spanien.

Bereits ausgeschieden ist indes die französische Nummer eins. Denn Ugo Humbert unterlag im ersten Match auf dem Court Suzanne-Lenglen (und damit noch bei offenem Dach) dem Italiener Lorenzo Sonego mit 4:6, 6:2, 4:6 und 3:6.

