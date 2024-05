Roland-Garros 2024: Casper Ruud bringt den Auftaktsieg ins Trockene

Vorjahresfinalist Casper Ruud ist mit einem souveränen Drei-Satz-Erfolg gegen Felipe Meligeni Alves in die zweite Runde der French Open 2024 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.05.2024, 16:04 Uhr

© Getty Images Casper Ruud durfte am Dienstag unter dem Dach des Chatrier spielen

Kurz nach der Auslosung für das zweite Major des Jahres 2024 dürfte Casper Ruud ordentlich geschluckt haben: Der Norweger war da ja noch beim 250er in Genf engagiert, das er mit einer Doppelschicht am Samstag auch zum dritten Mal gewann. In Roland-Garros aber hatte Ruud ursprünglich den tschechischen Youngster Jakub Mensik zugeteilt bekommen. Und gegen den mag wohl niemand gerne spielen. Allerdings neigt Mesnik zu Verletzungen, er zog in Roland-Garros raus. Und so durfte Casper Ruud am Dienstag also gegen Felipe Meligeni Alves ran - und das unter dem geschlossenen Dach auf dem Court Philippe-Chatrier. Selten war dies wichtiger als am dritten Hauptfeld-Spieltag 2024.

In diesem Stadion hat Casper Ruud die beiden jüngsten Finalsonntage der French Open bestritten, 2022 gegen Rafael Nadal und ein Jahr später gegen Novak Djokovic verloren. Meligeni Alves fällt naturgemäß nicht in diese Kategorie (wer kann das schon von sich behaupten?), Ruud hatte beim 6:3, 6:4 und 6:3 keine Probleme. Die nächste Aufgabe dürfte etwas anspruchsvoller werden, Ruud trifft da auf den Sieger der Partie zwischen Valentin Vacherot und Alejandro Davidovich-Fokina.

Ansonsten war bis zu diesem Zeitpunkt nicht so viel los gewesen beim größten Sandplatzturnier der Welt. Oder aus französischer Sicht eben doch: Denn vor dem Match von Ruud gegen Meligeni Alves wurde Alizé Cornet auf dem Chatrier in die Tennisrente verabschiedet. Sportlich mit einem 2:6 und 1:6 gegen Qinwen Zheng, danach mit freundlichen Worten von Turnierchefin Amélie Mauresmo.

