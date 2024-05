Roland Garros 2024: Dominic Thiem schlägt Franco Agamenone zum Quali-Auftakt

Dominic Thiem hat zum Auftakt der Qualifikation für Roland Garros 2024 gegen den Italiener Franco Agamenone mit 3:6, 6:3 und 6:2 gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.05.2024, 14:17 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem bei seinem Paradeschlag

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Die Partie auf dem Court Suzanne-Lenglen begann nicht gut aus der Sicht von Dominic Thiem. Schnell lag der zweimalige Finalist der French Open mit 0:3 zurück, arbeitete sich dann wieder auf 2:3 heran, ehe er Agamenone doch davonziehen lassen musste.

Das zweitgrößte Stadion der Anlage ist Thiem, der in der Qualifikation an position elf gesetzt ist, gut vertraut. Hier hat er einige seiner wichtigsten Matches bestritten, unter anderem auch Novak Djokovic eben dort bezwungen. Und in den vergangenen Tagen hatte der mittlerweile 30-jährige Niederösterreicher mit Kumpel Diego Schwartzman auch eine Trainingseinheit auf dem Lenglen eingelegt.

Thiem nun gegen Virtanen

Im zweiten Akt ging Thiem mit einem Break zum 4:2 in Führung, das er sicher bis zum Satzausgleich verteidigte. In der Entscheidung legte dann Dominic Thiem mit dem Break zum 1:0 los, ließ ein weiteres zum 4:1 folgen. Das reichte dem US-Open-Champion von 2020 locker, um in die zweite Qualifikationsrunde einzuziehen. Dort trifft Thiem auf Otto Virtanen. der Finne hatte beim 6:2 und 6.3 gegen Dane Sweeney keine Probleme.

Aus österreichischer Sicht sind in der Qualifikation auch noch Lukas Neumayer, Dennis Novak, Jurij Rodionov und Filip Misolic vertreten.

Hier das Quali-Tableau in Roland Garros 2024