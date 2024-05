Roland Garros 2024 live: Dominic Thiem vs. Franco Agamenone im Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in der der ersten Runde der Qualifikation für die French Open 2024 auf Franco Agamenone. Das Match gibt es ab ca. 11:30 live im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.05.2024, 12:32 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Fazit I: Nach einem Fehlstart mit dem Verlust der ersten drei Spiele bäumte sich Thiem wieder auf. Dennoch wechselten sich zu oft Licht und Schatten ab und eine etwas zu hohe Quote an Eigenfehlern kostete den Lichtenwörther den ersten Durchgang. Thiem vs. Agamenone 3:6 Agamenone verzieht zu Beginn eine Vorhand hinter die Grundlinie. Im nächsten Ballwechsel punktet Thiem mit einem glänzenden Rückhand-Passierschlag. Dennoch muss der Lichtenwörther zwei Punkte später den Ausgleich hinnehmen. Nach einer seitlich ins Aus geschlagenen Vorhand des Italieners die Break-Chance für Thiem, die Agamenone mit einem starken Stopp-Ball abwehren kann. Per Netzangriff holt sich Agamenone den ersten Satzball, den er auch gleich nutzen kann. Thiem vs. Agamenone 3:5 Thiem startet mit einem Rückhand-Winner und legt zwei weitere Gewinnschläge mit der Vorhand nach zu drei Spielbällen. Den ersten vergibt der 30-jährige per Doppelfehler, die zweite Chance nutzt er mit einer starken Vorhand. Thiem vs. Agamenone 2:5 Nichts zu holen gab es für Thiem beim Aufschlagspiel von Agamenone, der verlustpunktfrei sein Service durchbringen konnte. Thiem vs. Agamenone 2:4 Thiem startet nicht gut in sein Service-Game. Nach verlorenem ersten Punkt versiebt er im zweiten Ballwechsel einen Überkopfball und schlägt anschließend eine Vorhand ins Netz. Einen perfekt gespielten Stopp-Ball veredelt Thiem mit einem glänzend gesetzten Volley. Per Aufschlag-Winner vereitelt er die zweite Break-Möglichkeit seines Gegners, patzt aber anschließend mit der Vorhand ins Netz und muss sein Service erneut abgeben. Für Italien ... startet Franco Agamenone erst seit 2020. Ursprünglich ist der 31-jährige im argentinischen Rio Cuarte geboren, lebt aber schon seit vielen Jahren in Italien. Thiem vs. Agamenone 2:3 Thiem startet mit einem Rückhand-Winner, kassiert aber im Anschluss einen Vorhand-Gewinnschlag seines Gegners. Nach einem gescheiterten Stopp-Versuch und einer ins Netz geschlagenen Vorhand des Italieners zwei Break-Chancen für den Lichtenwörther, der diese aber nicht nutzen kann. Mit einer glänzend gespielten Rallye erspielt sich Thiem per Smash die nächste Möglichkeit und greift diesmal mit einer brillanten Stop-Lob-Kombination zu. Thiem vs. Agamenone 1:3 Jetzt kann auch Thiem erstmals im Match anschreiben. Außer einer verzogenen Vorhand legt er ein souveränes Aufschlagspiel hin und vollendet mit einem Ass. Thiem vs. Agamenone 0:3 Mit einem glatten Aufschlagspiel bei nur einem abgegebenen Punkt kann Agamenone das Break bestätigen. Thiem vs. Agamenone 0:2 Thiem gerät bei eigenem Service gleich unter Druck. Nach dem ersten Punktgewinn verschlägt er eine Vorhand und muss auch den nächsten Punkt nach druckvoller Vorhand seines Gegners abgeben. Mit einer erfolgreichen Netzattacke kann Thiem ausgleichen. Mit einem Doppelfehler verursacht der Niederösterreicher den ersten Break-Ball, den er noch abwehren kann. Die zweite Möglichkeit zum Break kann sein Gegner aber verwerten. Thiem vs. Agamenone 0:1 Nach einem 30:0 für Agamenone fand Thiem seinen Rhythmus als Rückschläger und schaffte es zum Einstand. Dennoch sicherte sich der Italiener den ersten Spielgewinn bei eigenem Aufschlag. Die Spieler ... haben sich bereits auf dem Court Suzanne Lenglen eingespielt und starten gleich in das Match. In wenigen Minuten ... sollte es also mit dem Match von Dominic gegen den für Italien startenden Franco Agamenone losgehen. Der Zeitplan ... wurde vom Damen-Match davor vorbildlich eingehalten. Dort besiegte Aliaksandra Sasnovich die Französin Jenny Lim in 77 Minuten glatt in zwei Sätzen. Grüß Gott ... und herzlich Willkommen zum Match von Dominic Thiem in der ersten Runde der Qualifikation von Roland Garros.

© Jürgen Hasenkopf Dominic Thiem steigt heute in die Qualifikation für die French Open 2024 ein

Einmal noch Roland-Garros für Dominic Thiem. Und wenn es sein muss, dann eben über die Qualifikation. In dieser trifft der zweimalige Finalist der French Open auf den Italiener Franco Agamenone. Der rangiert in der aktuellen Weltrangliste auf Position 234.

Thiem hat es also nicht darauf ankommen lassen, dass noch fünf Spieler absagen und er direkt ins Hauotfeld rutscht. Mit Agamenone, immerhin auch schon 31 Jahre alt, hat er zu Beginn aber eine sehr lösbare Aufgabe gezogen.

Thiem vs. Agamenone - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Franco Agamenone gibt es ab ca. 11:30 live im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Quali-Tableau in Roland-Garros