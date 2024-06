Roland-Garros 2024: Grigor Dimitrov erreicht erstes Paris-Viertelfinale

Grigor Dimitrov hat am Sonntag sein erstes Viertelfinale bei den French Open erreicht. Der Bulgare schlug Hubert Hurkacz in der Runde der letzten 16 in drei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.06.2024, 21:35 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov schlug Hubert Hurkacz in drei Sätzen

Im Alter von 33 Jahren steht Grigor Dimitrov zum ersten Mal in seiner Karriere im Viertelfinale der French Open. Der ehemalige Weltranglistendritte setzte sich am Sonntag auf Court Suzanne-Lenglen gegen den Polen Hubert Hurkacz überraschend glatt mit 7:6 (5), 6:4 und 7:6 (3) durch.

Dimitrov zeigte gegen Hurkacz, der im zweiten Satz mit Magenproblemen zu kämpfen hatte, eine konzentrierte Leistung und zog somit völlig verdient ins Viertelfinale ein. Bei den drei anderen Major-Events hat der Bulgare jeweils ein Halbfinale als bestes Resultat zu Buche stehen.

"Ich wollte immer in die zweite Woche kommen, aber die French Open waren das einzige Grand-Slam-Turnier, bei dem ich das Gefühl hatte, nie diesen Schritt machen zu können. Heute, 15 Jahre später, habe ich es geschafft", meinte Dimitrov nach dem Match. Im Viertelfinale bekommt er es mit Jannik Sinner oder Corentin Moutet zu tun.

