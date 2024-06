Roland Garros 2024: Immerhin einer findet die Bälle gut

Während sich die meisten Profis mit den aktuellen Bällen extrem schwer tun, hat ein ehemaliger Finalist in Roland-Garros eine hohe Meinung von eben jenen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.06.2024, 18:24 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Magnus Norman hat im Jahr 2000 in Paris das Endspiel erreicht

Das Jahr 2000 war ein gutes für Magnus Norman, auf Grand-Slam-Ebene sogar das beste seiner Karriere. Denn da stand der Schwede in Roland-Garros im Endspiel, musste sich dort allerdings Gustavo Kuerten geschlagen geben. Nach seiner aktiven Karriere sorgte Norman vor allem als Coach von Stan Wawrinka für Furore, gewann mit dem Schweizer drei Majors.

Nach einer längeren Pause ist Norman nun seit einigen Monaten wieder an der Seite von Wawrinka. Und hat mit einer steilen These überrascht: Man sehe großartiges Tennis in diesem Jahr in Paris, twitterte Norman also. Und der Grund dafür seien die Bälle, die ein wenig weicher seien. Und mit denen man dennoch Spin und Tempo generieren könne.

Zverev, Struff, Fritz nicht happy

Nun: Da gibt es einige Spieler, die das zwingend anders sehen. Alexander Zverev zum Beispiel, der nach seinem Sieg gegen Tallon Griekspoor davon sprach, dass die aktuellen Bälle nah an einer Katastrophe wären. Weil sie eben genau keinen Spin und Tempo an- und aufnähmen. Und Zverev spielte bislang immer im Trockenen.

Jan-Lennard Struff dagegen musste gegen Alex de Minaur raus ins Feuchte. Und klagte darüber, dass er ab dem dritten Satz nicht mehr wusste, wie er einen Punkt machen solle. Was im gründe genommen dem entspricht, das Taylor Fritz schon nach seinem ersten Match konstatiert hatte. Aber wer weiß: Vielleicht hat Stan Wawrinka seinem Coach ja eine andere Rückmeldung gegeben.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros