Roland-Garros 2024: Jannik Sinner mit konzentrierter Leistung in Runde zwei

Jannik Sinner ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Christopher Eubanks in die zweite Runde der French Open 2024 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.05.2024, 13:24 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jannik Sinner steht in Roland-Garros 2024 in Runde zwei

Jannik Sinner ist der Einstand in die French Open 2024 gut gelungen. Der Südtiroler schlug Christopher Eubanks aus den USA sicher mit 6:3, 6:3 und 6:4 und trifft in Runde zwei auf Altmeister Richard Gasquet.

Sinner und Eubanks eröffneten das Spielgeschehen am Dienstag auf dem Court Suzanne-Lenglen, der seit diesem Jahr auch ein verschließbares Dach hat. Und das war zu Beginn des dritten Satzes auch nötig. Während es nämlich draußen über dem Stade Roland-Garros einen Wolkenbruch gab, konnten auf dem Lenglen und natürlich auch dem Court Philippe-Chatrier weitergespielt werden.

Sinner wusste schon apriori, dass ihm Eubanks nicht viel Rhythmus geben würde. Tatsächlich spielte der Amerikaner ein paar brillante Punkte - leistete sich aber doch auch immer wieder recht einfache Fehler. Auch der Aufschlag kam nicht ganz so gefährlich wie Sinner das befürchtet hatte. Stattdessen schaffte der Favorit alleine im ersten Satz drei Breaks. Gab allerdings auch einmal seinen Aufschlag ab.

Sinner im Schlager gegen Gasquet

Von etwaigen körperlichen Einschränkungen - das Match gegen Eubanks war das erste von Sinner seit seinem Rückzug in Madrid - war jedenfalls nichts zu erkennen. Allerdings musste Sinner gegen den fehlerhaften Eubanks auch nicht immer volles Tempo gehen.

Nach ziemlich exakt zwei Stunden hatte Jannik Sinner seinen ersten Matchball, Eubanks wehrte mit einer starken Aufschlag-Vorhand-Kombi ab. Im darauffolgenden Spiel wackelte Sinner plötzlich, musste noch einmal zwei Breakbälle abwehren. Die zweite Chance zum Matchgewinn nutzte der regierende Australian-Open-Champion dann aber mit einem starken Aufschlag nach außen.

In Runde zwei kommt es nun zum Treffen mit Richard Gasquet, der schon am Sonntag mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Borna Coric sein Erfolgserlebnis gefeiert hatte. Gut möglich, dass diese Partie am Mittwoch als Night Session angesetzt wird.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros