Roland-Garros 2024: Kurzer Arbeitstag für Daniil Medvedev

Daniil Medvedev musste für seinen Einzug in die dritte Runde der French Open 2024 nicht lange auf dem Court stehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.05.2024, 12:29 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev steht in Paris in Runde drei

So eilig hätte es Daniil Medvedev gar nicht haben müssen. Denn der an Position fünf gesetzte Russe war ja für einen Start auf dem überdachten Court Suzanne-Lenglen angesetzt worden. Aber was will man machen? Gegner Miomir Kecmanovic musste beim Stand von 1:6 und 0:5 aufgeben, gespielt waren da gerade mal 55 Minuten.

Medvedev wird es gerne genommen haben. Denn zum Auftakt musste er ja eine Spätschicht gegen Dominik Koepfer einlegen. Auf seinen nächsten Gegner muss der US-Open-Champion von 2021 noch warten - denn auch die Partie zwischen Mariano Navone und Tomas Machac verzögert sich aufgrund der erneuten Regenunterbrechung.

