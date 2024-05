Roland Garros 2024 live: Alexander Zverev vs. David Goffin im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde von Roland-Garros 2024 auf David Goffin. Das Match gibt es ab ca. 16 Uhr live im TV und lIvetsream bei Eurosport und Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.05.2024, 10:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Alexander Zverev trifft in Roland-Garros in Runde zwei auf David Goffin

Er habe sich mit David Goffin immer recht schwer getan, erklärte Alexander Zverev nach seinem Auftakterfolg gegen Rafael Nadal in Paris auf Nachfrage eines belgischen Journalisten. Tatsächlich führt der Deutsche im Head-to-Head gegen Goffin "nur" mit 3:2.

Der Belgier wiederum musste zum Auftakt gegen den jungen Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard über die volle Distanz gehen. Und das uaf Court 14, wo die Stimmung am Brodeln war.

Zverev vs. Goffin - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und David Goffin gibt es ab XXX Uhr live im TV und lIvetsream bei Eurosport und Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros