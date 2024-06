Roland-Garros 2024 live: Alexander Zverev vs. Holger Rune im Livestream

Alexander Zverev trifft im Achtelfinale der French Open 2024 auf Holger Rune. Das Match gibt es ab 20:15 Uhr live in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.06.2024, 17:33 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Holger Rune spielen erst zum zweiten Mal gegeneinander

Ein Match hat es bislang zwischen Alexander Zverev und Holger Rune gegeben: 2022 in München setzte sich der damals noch relativ unbekannte Däne in zwei Sätzen durch. Etwas mehr als zwei Jahre später kennt man die Stärken und Schwächen von Rune auf der Tour - was auch für Alexander Zverev gilt.

Zverev hatte in der dritten Runde das Aus schon vor Augen - rettete sich gegen Tallon Griekspoor nach 1:4-Rückstand im fünften Satz aber doch noch ins Achtelfinale. Rune dagegen gewann gegen Jozef Kovalik in drei Durchgängen.

Rune vs. Zverev im Liveticker

Das Match zwischen Alexander Zverev und Holger Rune gibt es ab 20:15 Uhr live im Liveticker bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros