Roland-Garros 2024 live: Jan-Lennard Struff vs. Alexander Bublik im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft in Runde zwei der French Open 2024 auf Alexander Bublik. Das Match gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.05.2024, 10:17 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff trifft in Roland-Garros in Runde zwei auf Alexander Bublik

Sowohl Struff wie auch Bublik mussten am Dienstag mit längeren Verzögwerungen zurecht kommen. Und hatten dann dennoch nur wenige Probleme, um in die zweite Runde einzuziehen.

Denn Struff besiegte Roman Andres Burruchaga ebenso in drei Sätzen wie Bublik Gregoire Barrere. Im Head-to_head hat Struff, ein Treffen bei einem Challenger eingferechnet, mit 3:1-Siegen die Nase vorne.

Struff vs. Bublik - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Alexander Bublik gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und Discovery Plus.

