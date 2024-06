Roland-Garros 2024 live: Jannik Sinner vs. Corentin Moutet im Liveticker

Jannik Sinner trifft im Achtelfinale der French Open 2024 auf Corentin Moutet. Das Match gibt es ab ca. 20:15 Uhr bei uns im Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.06.2024, 12:18 Uhr

© Getty Images

Die Hüfte scheint Jannik Sinner im bisherigen Turnierverlauf wohl keine großen Probleme zu bereiten, wenn man sich die souveränen Auftritte des Südtirolers ohne Satzverlust anschaut. Auch die Konstellation, gegen das Heimpublikum ankämpfen zu müssen, parierte der 22-jährige in der Partie gegen Altmeister Richard Gasquet eindrucksvoll.

Dennoch darf man gespannt sein, ob sein Achtelfinalgegner Corentin Moutet vor heimischem Publikum erneut so ein Zauberwerk entfachen kann, wie in der Partie gegen den Österreicher Sebastian Ofner, und ob die zahlreichen Stopps und Unterarm-Aufschläge nicht doch Spuren am Hüftgelenk des Australian-Open-Siegers hinterlassen.

Sinner gegen Moutet im Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Corentin Moutet gibt es ab ca. 20:15 Uhr im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros