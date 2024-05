Roland-Garros 2024: Nach Goffin-Vorfall - kein Alkohol mehr auf den Tribünen!

Die Entgleisungen mancher Zuschauer gegenüber David Goffin bei dessen Match gegen Giovanni Mpetshi Perricard haben nun Konsequenzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.05.2024, 15:36 Uhr

© Getty Images Nicht happy mit einigen Fans - Turnierdirektorin Amélie Mauresmo in Roland-Garros

Wenn die Turnierchefin selbst kurz entschlossen zu einer Pressekonferenz ruft, dann gibt es naturgemäß Wichtiges zu verkünden. Und also hat Amélie Mauresmo am Donnerstag um die Mittagszeit erklärt, dass es zumindest am Freitag schon um 10 Uhr mit dem Spielbetrieb losgeht, also eine Stunde früher als üblich. Eine logische Entscheidung angesichts der Probleme, die das Wetter in diesem Jahr macht.

Zweites Thema der PK: Der Vorfall rund um David Goffin beim Erstrundenmatch gegen Giovanni Mpetshi Perricard. Da sah sich der Belgier auf Court 14 die gesamte Partie über Gängeleien durch die Zuschauer ausgesetzt, die darin gipfelten, dass ein „Fan“ einen Kaugummi in Richtung Goffin spuckte. Woraufhin der Veteran zu einer Generalkritik am Verhalten der Besucher der French Open ansetzte.

Schiedsrichter in der Pflicht

Diese hat sich Amélie Mauresmo offenbar zu Herzen genommen. „Bis jetzt war Alkohol auf den Tribünen erlaubt, wenn auch nicht auf allen. Das ist nun vorbei“, so die ehemalige Wimbledon-Siegerin. „Wenn jemand das Limit überschreitet, wenn sich jemand daneben benimmt oder Dinge in Richtung der Spielerinnen und Spieler wirft, dann werden sie rausgeworfen.“ Die Ordner seien dementsprechend angewiesen.

Aber auch die Schiedsrichter nimmt Mauresmo in die Pflicht. „Die Empires müssen noch strenger sein, um den Respekt für die Spieler und das Spiel einzufordern. Das sind Dinge, die wir nicht mehr tolerieren werden.“