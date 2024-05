Roland-Garros 2024: Qualifikant Henri Squire nach Thriller-Sieg in Runde zwei

Henri Squire ist in die zweite Runde der French Open 2024 eingezogen. Der deutsche Qualifikant besiegte nach Abwehr von sechs Matchbällen den Australier Max Purcell im Matchtiebreak des fünften Satzes.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.05.2024, 18:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Jürgen Hasenkopf Henri Squire bei seiner Grand-Slam-Premiere am Montag in Roland-Garros

Was für eine tolle Geschichte! Henri Squire, über die Qualifikation erstmals in das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers gekommen, steht in Roland Garros 2024 in Runde zwei. Der Deutsche lieferte sich mit Max Purcell eine dramatische Partie, wehrte sechs Matchbälle ab - und setzte sich schließlich mit 6:2, 6:2, 3:6, 4:6 und 7:6 (10) durch.

In Runde zwei bekommt es der Überraschungsmann mit Félix Auger-Aliassime zu tun, der gegen Yoshihito Nishioka überraschend glatt in drei Sätzen gewann.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros