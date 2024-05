Roland Garros 2024: Ruud und Rune nach dramatischem Fünfsatzsieg eine Runde weiter

Die Abend-Session der French Open hatte höchst dramatische Matches zu bieten. Gael Monfils musste sich in drei Sätzen Lorenzo Musetti geschlagen geben. Holger Rune und Casper Ruud sicherten sich jeweils in einem Fünf-Satz-Krimi das Ticket in die dritte Runde.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 31.05.2024, 01:08 Uhr

Der Gewinner der Genf Open und der Barcelona Open ist nur ganz knapp dem Zweitrunden-Aus entkommen. Ruud, der auf Asche praktisch zu Hause ist, traf heute auf den Spanier Alejandro Fokina. Die beiden spielten vor dem heutigen Match bereits vier Mal gegeneinander, beide konnten zwei Matches davon gewinnen. Fokina gewann allerdings die letzte Partie auf Sand, welche 2021 bei den French Open stattfand.

Ruud und Fokina begeisterten die Zuschauer mit dem dramatischen Match und holten sich immer im Wechsel einen Satz, so dass es in den entscheidenen Satz ging. Dort erspielte sich Ruud bei 7:6 (7:5), 1:6, 6:3, 4:6 und 5:3 drei Matchbälle, von denen er direkt den Ersten nutzte. In der dritten Runde trifft der Norweger entweder auf Etcheverry oder Rinderknech, die aktuell noch spielen.

Rune in fünf Sätzen weiter, Monfils muss sich in drei Sätzen geschlagen geben

Höchst spannend und dramatisch ging es auch bei dem Dänen Holger Rune zu. Der 21-jährige fand in Flavio Cobolli einen Gegner auf Augenhöher, der am Anfang der Woche noch mit Djokovic trainiert hatte. Der an 13 gesetzte Rune holte sich die ersten beiden Sätze mit 6:4 und 6:3. Der junge Italiener ließ das aber nicht unkommentiert, spielte fantastisches Tennis und holte sich anschließend den dritten und vierten Satz mit jeweils 6:3. Es ging in den fünften Satz, indem sich beide Spieler sich keine Geschenke machten. Der Däne und der Italiener trafen sich bei 6:6 und somit im Satztiebreak wieder, der im fünften, entscheidenen Satz bis zehn ausgespielt wird. Rune holte einen 0:5-Rückstand auf und gewann den emotionalen Tiebreak mit 10:7. Der nächste Gegner des jungen Rune wird entweder Karen Khachanov oder Jozef Kovalik sein.

Der beliebte Franzose Gael Monfils traf heute im Philippe-Chatrier Satdion auf den Italiener Lorenzo Musetti. Bisher standen sich die beiden Spieler nur einmal auf dem Platz gegenüber, wobei Monfils gewinnen konnte. Heute holte sich Musetti die Revange und gewann in letzendlich drei klaren Sätzen mit 7:5, 6:1 und 6:4. Musetti, Freund und Trainingspartner von Sinner, darf in der dritten Runde gegen Novak Djokovic ran, der heute abgesehen von kleineren Startproblemen ein souveränes Auftaktmatch spielte.

