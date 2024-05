Roland-Garros 2024: Sinner nimmt Publikumsliebling Richard Gasquet aus dem Turnier

Jannik Sinner ist mit einem souveränen Drei-Satz-Sieg gegen Fan-Liebling Richard Gasquet in die dritte Runde der French Open eingezogen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 29.05.2024, 23:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker

Eigentlich wollte der französische Publikumsliebling Richard Gasquet heute als erster Franzose in die dritte Runde der French Open einziehen, doch Jannik Sinner ließ das in keinster Weise zu. Der junge Italiener konnte seine Siegesserie gegen Gasquet weiter ausbauen und führt im Head-to-Head nun 3:0. Gasquet und Sinner trennt eine unglaubliche Altersdifferenz, denn der ehemalige Weltranglistensiebte Gasquet feierte sein Debut bei Roland Garros bereits 2002, damals war Sinner gerade ein Jahr alt.

Nach ca. einer Stunde Verzögerung und bei geschlossenem Dach aufgrund des Regens, begann das Match der beiden Tennisprofis. Gasquet, der das französische Publikum auf seiner Seite hatte, startete vielversprechend in das Match, hielt bis zum 3:3 mit Sinner mit und sorgte mit einigen Winnern für gute Stimmung bei seinen Fans, die seit dem ersten Spiel immer wieder Gasquets Namen riefen und den Franzosen bejubelten. Beim 3:3 gelang Sinner das Break und der junge Südtiroler schloss den ersten Satz souverän mit 6:4 ab.

Der zweite Satz lief reibungslos für Sinner. Der Weltranglistenzweite spielte offensiv und schickte den 37-jährigen Franzosen über den Platz, der teilweise nur noch dem Ball hinterherschauen konnte. Dementsprechend realtiv zügig sicherte sich Sinner den zweiten Satz mit 6:2.

Im dritten Satz gab das französische Publikum nochmal alles und feuerte jede Chance des 37-jährigen Franzosen an, so auch beim Break zum 1:2. Gasquet änderte die Taktik und scheuchte den Weltranglistenzweiten mit scharfen Vorhänden über den Platz, doch war dies kein großes Problem für den fitten Italiener. Plötzlich fasste sich Sinner öfters auffälig an seine Hüfte, doch es hielt alles. Gasquet sah nun auch wieder etwas fitter aus und die beiden Spieler lieferten sich wieder längere Ballwechsel die überweigend durch direkte Winner beendet wurden. Letzendlich gewann Sinner den dritten und letzten Satz mit 6:4. Insgesamt gelangen dem Südtiroler acht Asse und erstaunliche 98 Winner. Alle Einzelheiten des Matches können Sie hier bei uns im Liveticker nachlesen.

Morgen trifft der Anwärter für den ersten Platz der Rangliste entweder auf Pavel Kotov oder auf Stan Wawrinka, der zuvor im Match der Tennislegenden gegen Sir Andy Murray gewonnen hatte.

Hier das Einzel-Tableau der Herren