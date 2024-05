Roland-Garros 2024: Sinner souverän, Arnaldi schockt Rublev

Während Jannik Sinner mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Pavel Kotov sicher in das Achtelfinale von Roland-Garros eingezogen ist, musste sich Andrey Rublev gegen Matteo Arnaldi geschlagen geben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.05.2024, 16:36 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner kommt immer besser in Fahrt

Es war ein Nachmittag, wie ihn sich die italienischen Tennisfans gewünscht haben: Zunächst besiegte Elisabetta Cocciaretto auf dem Court Suzanne-Lenglen Liudmilla Samsonova in zwei Sätzen, danach lieferte Matteo Arnaldi auf eben jenem Platz die erste große Überraschung auf Seiten der Männer. Denn Arnaldi gewann gegen Andrye Rublev, der in dieser Saison immerhin schon den Titel in Madrid geholt hat, mit 7:6 (6), 6:2 und 6:4.

Nur wenige Minuten später zog dann Jannik Sinner mit einem 6:4, 6:4 und 6:4 gegen Pavel Kotov sicher in das Achtelfinale ein. Kotov hatte in Runde zwei gegen Stan Wawrinka gewonnen.

Rublev scheitert wieder vor dem Halbfinale

Das Ausscheiden von Rublev bedeutet natürlich auch: Neuerlich ist der Russe am Vorhaben, bei einem Grand-Slam-Turnier über das Viertelfinale hinauszukommen, gescheitert. Diesmal standen die Vorzeichen allerdings ohenhin ungünstig. Denn im Achtelfinale hätte wohl Stefanos Tsitsipas gewartet, danach Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner wiederum war gegen Kotov der stabilere Spieler, während der die spektakuläreren Punkte machte. Aber eben auch mehr Fehler. Im Achtelfinale trifft Sinner nun entweder auf Sebastian Ofner oder Corentin Moutet.

