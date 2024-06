Roland-Garros 2024: Stefanos Tsitsipas im Viertelfinale - ein Hauch von Borussia Dortmund

Stefanos Tsitsipas ist mit einem 3:6, 7:6 (4), 6.2 und 6:2 gegen Matteo Arnaldi in das Viertelfinale von Roland-Garros eingezogen. Dort könnte es ein Wiedersehen mit Carlos Alcaraz geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.06.2024, 16:05 Uhr

© Getty Images Die Bewerbungsunterlagen sind auf dem Weg Richtung Dortmund - Stefanos Tsitsipas in Roland-Garros 2024

Stefanos Tsitsipas präsentiert sich in diesen Tagen in Roland-Garros ja in einem Outfit, das farblich sehr nahe an ein Trikot von Borussia Dortmund herankommt. Gut, das Gelb ist ein bisschen zu dunkel, aber das sind Nuancen, an denen man arbeiten kann. Tatsächlich präsentierte sich Tsitsipas in seinem Achtelfinal-Match gegen Matteo Arnaldi aber bis kurz vor Ende des zweiten Satzes auch so wie der BVB am Samstagabend in Wembley gegen Real Madrid: viele Chancen, wenig bis kein Ertrag.

Als Arnaldi aber bei 5:4 zur 2:0-Satzführung aufschlug, da platzte bei Tsitsipas endlich der Knoten. Das erste Break für den nunmehr dreimaligen Monte-Carlo-Champion drehte den zweiten Satz, ja, die ganze Partie. Denn Tsitsipas ließ nun nicht mehr locker. Und Arnaldi, der in der Runde zuvor Andrey Rublev eliminiert hatte, zeigte Wirkung. Und war im dritten Akt chancenlos.

Tsitsipas wie schon 2023 gegen Alcaraz?

Das Unglück nahm aus Sicht des Italieners weiter seinen Lauf, Arnalid wirkte nun müde, gab zu Beginn des vierten Satzes gleich wieder seinen Aufschlag ab. Nachdem Tsitsipas mit dem zweiten Break auf 3:0 stellte, war klar, das er das Match als Sieger beenden würde.

Stefanos Tsitsipas hat damit seine Pflicht erledigt. Die Kür kommt nun im Viertelfinale, voraussichtlich gegen Carlos Alcaraz. Und gegen den hat Tsitsipas im vergangenen Jahr ganz bitter eingeschaut. Im Gegensatz zu Borussia Dortmund hat Tsitsipas aber wenigstens nach den vielen vergebenen Chancen doch noch gewonnen.

