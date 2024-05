Roland Garros 2024, Tag 1: Der frühe Ritt in den Sonnenuntergang

Heute beginnt in Roland-Garros das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison 2024. Wir werfen mal einen Blick auch für Partien, die uns am interessantesten erscheinen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.05.2024, 22:41 Uhr

© Getty Images Andy Murray und Stan Wawrinka in Roland-Garros 2017

Match des Tages: Andy Murray vs. Stan Wawrinka (nicht vor 20:15 Uhr, Court Philippe-Chatrier)

Andy Murray und Roland-Garros, das war ja nie die ganz große Liebe. Aber gut gespielt hat der Schotte doch ab und zu. Auch wenn Murray zwischendurch gar nicht nach Paris gereist ist. Und jetzt ein Fun Fact: bei seinen letzten beiden Antreten 2017 und 2020 ist der zweimalige Olympia-Champion jeweils in Runde eins ausgeschieden. Und beide Male gegen Stan Wawrinka. Gegen den er heute in der Primetime gleich wieder ran muss. Hätte man dafür eigentlich eine Wettquote bekommen? Schließlich ist das Raster 128 Spieler groß. Aber gut: Murray führt im Head-to-Head mit 13:9. Und vielleicht wird es sein letztes Antreten bei den French Open werden. Was auch für Stan Wawrinka gilt. Es könnte also in jedem Fall ein früher Ritt in den Sonnenuntergang werden.

Darauf sind wir neugierig: Naomi Osaka vs. Lucia Bronzetti (12 Uhr, Court Philippe-Chatrier)

Osaka hat einen sehr fitten Eindruck hinterlassen in ihren kurzen Tagen in Paris. Und wirkte bei ihrer Pressekonferenz sehr aufgeräumt. Der rote Sand war nie ihr Lieblingsbelag (der grüne indes auch nicht). Aber sie scheint Frieden geschlossen zu haben mit der Terre Battue. Wie weit sie dieser neue Ansatz tragen wird, darauf sind wir neugierig.

Upset-Alert: Harold Mayot vs. Sebastian Korda (viertes Match nach 11 Uhr auf Court 14)

Wer da wen upsettet, fragt Ihr? Gute Frage. Aber nachdem Korda ja an Position 27 gesetzt ist, geht er schon als Favorit in diese Partie. Mayot hat schließlich eine Wildcard benötigt. Im vergangenen Jahr hat Sebastian Korda gegen Namensvetter Ofner eingeschaut, diesmal hat er Radek Stepanek dabei. Da sollten die Motivation und Frustrationstoleranz ein wenig höher sein als noch vor zwölf Monaten.

Man spricht deutsch: Lys, Siegemund, Niemeier, Maria, Ofner, Marterer, Altmaier im Einsatz

Eva Lys könnte durchaus auch eine Überraschung schaffen gegen Caroline Garcia (drittes Match nach 12 Uhr auf dem Chatrier), ein Erfolg von Laura Siegemund gegen Sofia Kenin (zweites Match nach 11 Uhr auf dem Simonne-Mathieu) wäre dagegen fast zu erwarten; Jule Niemeier geht gegen Xinyu Wang auch nur der Papierform nach als Außenseiterin ins Rennen (viertes Match auf Court 9), Tatjana Maria hat auf Court 12 im dritten Spiel das Rätsel Clara Tauson zu lösen. Sebastian Ofner ist in der vierten Partie auch Court 5 gegen Terence Atmane im Einsatz, Maxi Marterer darf sich im zweiten Match auf Court 9 mit Jordan Thompson messen. Daniel Altmaier macht dann Court 12 gegen Lasso Deere zu.

Hier der Spielplan für den ersten Tag in Roland Garros 2024