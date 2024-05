Roland-Garros 2024, Tag 2: Ein Schlager, drei bis fünf Runden zu früh

Die Woche beginnt - und die French Open 2024 sind schon im zweiten Tag. Wir haben ein paar Highlights für Euch herausgesucht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.05.2024, 19:09 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Rafael Nadal nach dem Unfall des Deutschen 2022

Match des Tages: Alexander Zverev vs. Rafael Nadal (drittes Match nach 12 Uhr, Court Philippe-Chatrier)

Das ist halt die Crux mit einer Auslosung am Donnerstag: wenn man vier Tage lang auf eine Partie hinzittern muss, die drei bis fünf Runden zu früh kommt. Alexander Zverev ist Favorit, machen wir uns da mal gar nix vor. Rafael Nadal hat sich indes sehr selbstbewusst gegeben, was in Roland-Garros nicht weiter verwunderlich ist. Im Head-to-Head führt der Spanier mit 7:3, abgesehen von der legendären Partie auf dem Chatrier 2022 haben die beiden nur einmal bei einem Grand-Slam-Turnier gegeneinander gespielt: 2017 in Australien. Damals gewann Nadal in fünf Sätzen.

Darauf sind wir neugierig: Jannik Sinner vs. Christopher Eubanks (11 Uhr, Court Suzanne-Lenglen)

Die große Frage hier ist ja: Wie fit ist Jannik Sinner, der unter gar nicht mal so unwahrscheinlichen Umständen nach Paris die Nummer eins der Welt werden kann? Angeblich schmerzt die Hüfte ja nicht mehr, aber für vollständig wettkampfbereit hat sich der Südtiroler auch nicht erklärt. Chris Eubanks als Gegner kommt da gerade recht. Weil der US-Amerikaner auf Sand keine Koryphäe ist. Und dann aber auch wieder nicht. Weil er seinen Gegnern so gut wie keinen Rhythmus gibt.

Upset-Alert: Dominik Koepfer vs. Daniil Medvedev (viertes Match nach 11 Uhr auf Court Simonne-Mathieu)

Was braucht Daniil Medvedev, um ein Match nach seinem Gusto aufzuziehen? Richtig: viel Auslauf. Den hat er in Paris auf dem Court Philippe-Chatrier und dem Court Suzanne-Lenglen. Im Simonne-Mathieu? Eher nicht. Und überhaupt Paris: Da sind die guten Ergebnisse rar für Meddy, im vergangenen Jahr flog er in Runde eins gegen Thiago Seyboth-Wild raus. Andererseits hat der Russe die drei bisherigen Matches gegen Koepfer gewonnen. Zuletzt in Miami aber war der Deutsche im ersten Satz extrem eng dran.

Man spricht deutsch: Misolic, Squire, Hanfmann im Einsatz

Filip Misolic wird sein Debüt im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers gegen Thiem-Bezwinger Otto Virtanen im dritten Match nach 11 Uhr auf dem Court 4 geben. Auch Henry Squire feiert seinen Major-Einstand - und zwar schon um 11 Uhr gegen Max Purcell auf Court 8. Yannick Hanfmann wird sich das mit Interesse anschauen - denn er spielt gleich im Anschluss gegen Francisco Cerundolo.

Hier der Spielplan für den zweiten Tag in Roland Garros 2024