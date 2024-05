Roland-Garros 2024, Tag 5: Ausraster nicht ausgeschlossen

Der Spielplan für Tag 5 der French Open 2024 sieht aus, als wäre praller Sonnenschein angesagt. In Wahrheit wird es wieder spannend werden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.05.2024, 09:30 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Mirra Andreeva darf heute auf dem 14er ran

Match des Tages: Victoria Azarenka vs. Mirra Andreeva (viertes Match nach 11 Uhr auf Court 14)

Eine der wenigen verbliebenen Major-Siegerinnen gegen eine aufstrebende Fachkraft, der es an Selbstvertrauen nicht mangelt. Und die eine bemerkenswerte Spielintelligenz mitbringt. Ob das gegen die Power von Azarenka reichen wird? Und was, wenn sich Andreeva wieder einen kleinen Aussetzer wie im vergangenen Jahr in Paris und Wimbledon leistet? So etwas kommt beim Publikum nie fein an. Schon gar nicht beim französischen. Kaugummis in Richtung der beiden Athletinnen sind dennoch nicht zu erwarten.

Darauf sind wir neugierig: David Goffin vs. Alexander Zverev (drittes Match nach 11 Uhr auf Court Suzanne-Lenglen)

Zum einen aus sportlicher Sicht. Zverev führt im Head-to-Head gegen Goffin zwar mit 3:2, hat mit dem Erfolg in Rom und dem Sieg gegen Rafael Nadal in Runde eins auch Selbstvertrauen bis Oberkante Unterlippe. Aber Goffin hat in Runde eins gegen Giovanni Mpetshi Perricard eine Widerstandsfähigkeit gezeigt (auch gegenüber dem Publikum), die an die beste Zeit des Belgiers vor seinen vielen Verletzungen erinnerte.

Upset-Alert: Flavio Cobolli vs. Holger Rune (drittes Match nach 11 Uhr auf Court 14)

Diese verrückten jungen Italiener. Gepampert vom eigenen Verband mit unzähligen Wildcards bei Challengern auf Sand, spielen sie sich in der Weltrangliste furchtlos nach oben. Manche ganz weit (Sinner!), manche geben es eine Nummer kleiner (wie Cobolli, der derzeit auf Position 53 liegt). Die Ansprüche von Holger Ruud sind da höher. Aber es ist ja nicht so, als ob die Nummer 13 der French Open 2024 in den letzten Wochen die Sterne vom Himmel gespielt hätte …

Man spricht deutsch: Ofner, Marterer, Squire, Misolic, Korpatsch im Einsatz

Tja, das wird, wenn das Wetter hält, sehr vielfältig. Sebastian Ofner darf gegen Sebastian Baez (Court 3) ebenso um 11 Uhr ran wie Henri Squire gegen Félix Auger-Aliassime (Court 9) und Maxi Marterer gegen Zizou Bergs (Court 5). Eben dort spielt Jan-Lennard Struff das dritte Match gegen Alexander Bublik, während sich Filip Misolic auf Court 4 in Match drei gegen Francisco Cerundolo versuchen darf. Tamara Korpatsch bekommt es auf dem Court 3 im dritten Match mit Qinwen Zheng zu tun. Gedoppelt soll auch werden. Schauen wir mal …

Hier der Spielplan für den fünften Tag in Roland Garros 2024