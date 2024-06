Roland-Garros 2024, Tag 7: Was, wenn Struffi (zu) oft einnetzt?

Unglaublich, aber wahr: Trotz der Wetterkapriolen ist man in Roland-Garros 2024 bei den Einzeln ziemlich gut im Plan. Heute wartet allerdings auch noch ein anderes Großereignis im Sport.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.05.2024, 20:03 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Jan-Lennard Struff wird heute Abend nicht ansprechbar, weil hochkonzentriert sein

Match des Tages: Novak Djokovic vs. Lorenzo Musetti (20:15 Uhr auf Court Philippe-Chatrier)

Musetti hat 2024 bislang einen ziemlichen - Achtung: österreichisch - Topfen zusammengespielt, vor zwei tagen allerdings erstaunlich souverän eine Night Session gegen Gael Monfils und das Publikum gewonnen. Gegen Novak Djokovic hat der Italiener hier schon mal mit 2:0-Sätzen geführt - und ist danach chancenlos untergegangen. Sollte der Titelverteidiger bislang Schwächen gezeigt haben, dann hat Djokovic in den brenzligen Situationen eben doch nichts falsch gemacht. Aber gut: Unterhaltsam könnte und sollte es werden.

Darauf sind wir neugierig: Jan-Lennard Struff vs. Alex de Minaur (11 Uhr auf Court 14)

Zum einen interessiert uns hier natürlich das Ergebnis, alles ist möglich, de Minaur führt in der Bilanz mit 3:2-Siegen, Struff ist auf Sand der eigentlich bessere Spieler. Mindestens ebenso spannend aber: Wie wird der Ballspielverein Borussia aus Dortmund auf den Spielausgang von Edelfan Struff reagieren? Bewirkt ein Achtelfinal-Einzug des Deutschen den ersten Champions-League-Titel für die Schwarz-Gelben? Was, wenn Struff zu oft einnetzt?

Upset-Alert: Elise Mertens vs. Elena Rybakina (12 Uhr auf Court Philippe-Chatrier)

Das ist wieder einmal ein typisches Elise-Mertens-Spiel. Man tut der Belgierin sicherlich nicht unrecht, wenn man behauptet, dass sie zu den zurückhaltenden Spielerinnen auf der Tour zählt. Hier und da ein Emotionsausbruch, das schon. Aber grundsätzlich: Eine sehr gute Tennisspielerin - im Doppel sogar herausragend - die sich nie selbst schlägt. Und das könnte, sollte Elena Rybakina nicht ihren allerbesten Tag haben, tatsächlich für eine Überraschung reichen.

Man spricht deutsch: Zverev weiter unbeschwert?

Schön, wenn man sich einen der vorderen Plätze in der Weltrangliste erspielt hat. Dann bekommt man neben unmenschlich viel Preisgeld auch so etwas wie Planungssicherheit bei Grand-Slam-Turnieren. Alexander Zverev etwa wird das Wetter am heutigen Samstag wieder komplett pari sein - denn er wird unter dem Dach des Philippe-Chatrier im dritten Match nach 12 Uhr mit einem Sieg gegen Tallon Griekspoor den Einzug in das Achtelfinale schaffen.

