Roland-Garros 2025: Alexander Zverev und seine Vorliebe für die großen Stadien

Alexander Zverev wird am Dienstag in die French Open 2025 starten. Aus seiner Sicht hoffentlich entweder auf Philippe-Chatrier oder Suzanne-Lenglen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.05.2025, 16:48 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev präferiert in Roland-Garros die beiden größten Stadien

Alexander Zverev ist heute um Punkt 15 Uhr im Stadion Philippe-Chatrier eingelaufen, an den Trainingstagen gibt es im Tennissport das, was die Amerikaner im Radio-Business ein „Hard Network Out“ nennen: Von jetzt auf gleich gibt es einen Schichtwechsel. Zverev mag diesen Court genauso wie den Suzanne-Lenglen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass eines seiner Matches nicht in einem dieser beiden Stadien stattfinden wird, geht gegen Null.

Oder doch nicht?

„Vor ein paar Jahren war ich hier die Nummer zwei und musste ständig auf dem Court 1 spielen“, meldete Zverev ins seiner Pressekonferenz am Freitag Zweifel an. Den angesprochenen Platz, im Volksmund gerne als „Stierkampf-Arena“ bezeichnet, gibt es seit mehreren Jahren nicht mehr. Der geneigte Sportfreund erinnert sich aber vielleicht an ein Treffen zwischen Zverev und Dusan Lajovic, in dem der Serbe Zverev mit Winkelbällen bei mehreren Gelegenheiten fast auf die Tribüne geschickt hätte.

Zverev mit den Bällen nicht happy

Als „Ersatz“ für den Court 1 gibt es den Simonne-Mathieu. Auf dem Alexander Zverev am Freitag trainiert hatte. Und bitte unter keinen Umständen ein Wettkampfspiel bestreiten möchte. Für das einzigartige Ambiente mit dem Flair eines Gewächshauses hat Zverev nichts übrig. Ihn treibt anderes um: „Das ist der langsamste Platz auf der ganzen Anlage.“

Was gleich wieder zum Lieblingsthema der deutschen Nummer eins während der jüngeren Vergangenheit führte: zu den Bällen. Mit dem Spielgerät aus dem Hause Wilson steht Zverev bekanntlich auf Kriegsfuss. Die Kugeln seien einfach zu langsam, was besonders bei der Niederlage gegen Lorenzo Musetti an einem kalten Abend in Rom zum Tragen gekommen sei. In Roland-Garros lässt Zverev seine Schläger mal gleich um ein paar Kilopond weniger hart bespannen. Um so mehr Tempo generieren zu können.

Die gute Nachricht ist: Bis zu seinem ersten Match gegen Lerner Tien hat Zverev noch ein bisschen Zeit, um die richtige Feinabstimmung zu finden. Der Einstieg in Roland-Garros 2025 wird erst am Dienstag erfolgen.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros