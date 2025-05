Roland-Garros 2025: Der große interwetten-Favoritencheck

Die nächsten beiden Wochen stehen wieder ganz im Zeichen des zweiten Grand-Slam-Turniers des Jahres. Wen unsere Buchmacher favorisieren, könnt ihr im großen interwetten-Check zu den French Open nachlesen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.05.2025, 14:41 Uhr

© interwetten Iga Świątek hat in den vergangenen Jahren in Paris dominiert

Top-Wettquoten für Alcaraz und Sabalenka

Beim Herrenturnier kommen einige Spieler als Sieger infrage. Die besten Chancen haben wohl Titelverteidiger Carlos Alcaraz (Wettquote: 2.20) und die aktuelle Nummer eins der Tenniswelt Jannik Sinner (Wettquote: 2.90). Der Südtiroler ist nach seiner dreimonatigen Sperre in Rom furios auf die Tour zurückgekehrt und konnte klare Siege gegen Topspieler wie Francisco Cerundolo (Wettquote: 55.00), Casper Ruud (Wettquote: 23.00) und Tommy Paul (Wettquote: 85.00) feiern.

Im Finale gab es dann den großen Schlagabtausch mit Carlos Alcaraz, der in diesem Duell aber klar die Oberhand behielt. Sinner hat aber trotzdem gezeigt, dass mit ihm zu rechnen sein wird. Die Selbstverständlichkeit seines Spiels sollte mit steigender Matchpraxis zurückkommen. Einem starken Turnier des Italieners steht in Wahrheit nichts im Weg.

Nicht ganz so optimistisch wird Novak Djokovic (Wettquote: 13.00) in das Championat gehen. Die Zusammenarbeit mit Tennislegende Andy Murray wurde bereits nach ein paar Monaten wieder beendet. Hinter der aktuellen Form, vor allem der Konstanz des serbischen Superstars steht momentan noch ein großes Fragezeichen. In Genf präsentiert er sich jedoch bereits wieder in guter Form – den Djoker zu unterschätzen, ist allerdings ein Fehler, den sich die Konkurrenz nie leisten sollte.

Auch Alexander Zverev (Wettquote: 15.00) litt in dieser Saison unter ungewohnten Leistungsschwankungen, kann in Topform aber jedem Spieler auf der Tour gefährlich werden. Holt der 28-jährige Hamburger endlich seinen ersten Tennis Grand-Slam-Titel?

Spannend wird es bestimmt auch bei den Damen werden. Iga Swiatek (Wettquote: 4.00), die Titelverteidigerin und Dominatorin der letzten Jahre, hat in dieser Saison große Schwierigkeiten. Selbst auf der geliebten roten Asche offenbarte die Polin, die in Paris bereits viermal triumphieren konnte, ungeahnte Schwächen. Im Kalenderjahr 2025 hat Swiatek noch kein einziges Turnier gewonnen.

Bei unseren Buchmachern liegt sie dennoch direkt hinter der belarussischen Weltranglistenersten Aryna Sabalenka (Wettquote: 3,50) auf Rang zwei. Die Weißrussin will in diesem Jahr erstmals bei den French Open triumphieren und das verlorene Australian-Open-Finale gegen Madison Keys (Wettquote: 80,00) vergessen machen.

In Rom hat sich auch die Vorjahresfinalistin von Roland Garros Jasmine Paolini (Wettquote: 15.00) eindrucksvoll in den Kreis der absoluten Topfavoritinnen gespielt und ihr Heimturnier nach einer bärenstarken Leistung im Finale mit 6:4 und 6:2 gegen Coco Gauff (Wettquote: 6.00) gewonnen. Ihre Finalgegnerin aus den USA zählt ebenfalls zum engsten Favoritenkreis. Bei der Italienerin ist bemerkenswert, dass sie sich in Rom nicht nur im Einzel, sondern auch im Doppel mit Sara Errani durchsetzen konnte. Das gleiche Kunststück war zuletzt Monica Seles vor 35 Jahren gelungen.

Ebenfalls auf dem Zettel haben muss man Jungstar Mirra Andreeva (Wettquote: 6.50), die bei ihren Turniererfolgen in Dubai und Indian Wells mächtig aufgezeigt hat und unter anderem Aryna Sabalenka sowie die chinesische Olympiasiegerin Qinwen Zheng (Wettquote: 20.00) schlagen konnte.

Österreicher in Paris

Sebastian Ofner hat sich zuletzt von Woche zu Woche gesteigert und spielt derzeit beim 250er-Turnier von Genf groß auf. Auch in Paris will der 29-jährige Steirer wieder zeigen, was in ihm steckt. Besonders brisant: In Runde eins kommt es zum Länderduell Österreich gegen Deutschland. Sebastian Ofner bekommt es nämlich mit Jan-Lennard Struff zu tun.

Schweizer in Paris

Stan Wawrinka hat von den französischen Veranstaltern 10 Jahre nach seinem großen French-Open-Triumph eine Wildcard erhalten. Für den mittlerweile 40-Jährigen wird es aber nicht einfach werden. Zum Auftakt bekommt es der Routinier mit dem Briten Jacob Fearnley zu tun. Von Losglück sprechen können auch die Damen nicht. Belinda Bencic muss gegen Elena Rybakina ran und Viktorija Golubic trifft auf Petra Kvitova.

Deutsche in Paris

Neben dem Vorjahresfinalisten Alexander Zverev schlagen bei den Herren unter anderem Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier für Deutschland auf. Struff konnte in dieser Saison noch nicht für Glanzlichter sorgen und trifft zum Auftakt auf den Österreicher Sebastian Ofner. Noch dicker kommt es für Daniel Altmaier, der gegen keinen Geringeren als die Nummer vier der Setzliste, Taylor Fritz ran muss. Im Damenturnier versuchen Tatjana Maria gegen Barbora Krejcikova, Laura Siegemund gegen Anna Bondar und Eva Lys gegen Peyton Stearns ihr Glück.