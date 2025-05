Roland-Garros 2025: Die Top Fünf Stimmungsmatches der ersten Runde

Die ewig anmutende erste Runde in Roland-Garros 2025 ist zu ihrem Ende gekommen. Ein paar richtig feine Matches haben wir schon gesehen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.05.2025, 07:51 Uhr

© Getty Images Gael Monfils stand am Dienstag kurz vor dem Verletzungs-Aus

Nummer 1: Monfils humpelt zum Fünf-Satz-Erfolg gegen Dellien auf Chatrier

Gut möglich, dass gestern Abend ein paar Zuschauer ihre Plätze rund um den Court Philippe-Chatrier schon früher verlassen haben. Etwa nach dem zweiten verlorenen Satz von gael Monfils. Oder vielleicht schon nach fünf Punkten, als der Lokalheld in die Bande gekracht ist und danach erst einmal humpelnd versucht hat, wieder ins Spiel zu finden. Diejenigen aber, die bis zum nicht mehr erwartet glorreichen Ende geblieben sind, die durften Monfils für das 4:6, 3:6, 6:1, 7:6 (4) und 6:1 gebührend feiern. Und auch gleich vorab die Physiotherapeuten, die den Veteran für seine Zweitrundenpartie gegen Jack Draper fit bekommen sollen.

Nummer 2: Mensik besiegt Müller und die Fans auf Court 14

Gut, dass Novak Djokovic der Lieblingsspieler von Jakub Mensik ist. Denn, so berichtete Mensik nach seinem wirklich sehr unterhaltsamen Vier-Satz-Erfolg gegen Alexandre Müller, vom serbischen Großmeister habe er übernommen, nicht ganz so freundliche Zurufe aus dem Publikum für sich selbst zu interpretieren. Und deren gab es viele, auch von „Fans“ direkt in den vorderen Reihen. Für neutrale Zuschauer hat diese Partie aber unglaublich Spaß gemacht. Fast hätte man von „Davis-Cup-Atmosphäre“ sprechen können. Wenn der Davis Cup dieser Tage noch so wäre wie in der guten, alten Zeit …

Nummer 3: Mpetshi Perricard gewinnt Nachbarschaftsduell gegen Bergs auf dem Lenglen

Der Sonntag war vom Programm her eher so semi. Aber bei geschlossenem Dach und einem Giovanni Mpetshi Perricard, der gegen Zizou Bergs einen 1:5-Rückstand in ein 7:5 umdreht - da blieb dann doch keine französische Kehle trocken. Und auch die Nachbarn aus Belgien haben sich ordentlich ins Zeug gelegt.

Nummer 4: Norrie klaut Medvedev den Sieg auf Simonne-Mathieu

Als ob die Fans etwas geahnt hätten waren die oberen, für alle auf der Anlage Anwesenden frei zugänglichen Ränge praktisch vom ersten Ballwechsel an voll besetzt. Die nummerierten Plätze hatte noch Lücken. Aber nur bis zum fünften Satz. Da hatten sich schon alle auf einen Sieg von Daniil Medvedev eingestellt. Bis Cameron Norrie doch noch die Partie drehte. Und von den Fans dafür gefeiert wurde.

Nummer 5: Fonseca verarztet müden Hurkacz auf Court 7

Sportlich war die Sache schnell durch, weil Hubi nach seiner Finalniederlage in Genf gegen Novak Djokovic auf jeden Fall ein mentales Tief mit auf den Platz brachte, vielleicht auch ein körperliches. Aber die wackeren brasilianischen Fans hatten den gesamten Tag ihre Tribünenplätze so gut wie nicht verlassen, um Fonseca live bei der Arbeit zu sehen. Und den lockeren Drei-Satz-Erfolg dann auch nicht umkommentiert lassen. Der Youngster selbst hat sich die Emotionen noch für die kommende(n) Aufgaben aufgespart.