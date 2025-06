Roland-Garros 2025: Eine Stadt im Ausnahmezustand

Der Sieg von Paris St. Germain in der Champions League ist auch am Tennisgeschehen in Roland-Garros nicht vorbegegangen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.06.2025, 13:51 Uhr

© Getty Images Diese jungen Männer werden heute wohl in Paris paradieren

Keine Frage: Gerade in unserem kleinen Biotop hier ist Tennis die Nummer eins. Unangefochten. Global betrachtet, und das ist jetzt nur eine Vermutung, könnte der Fußball eventuell noch zwei, drei Leute mehr abholen. Spannend wird es, wenn diese beide Welten kollidieren. So wie am Samstagabend in Paris.

Das Stade Roland-Garros liegt ja keine 500 Meter Luftlinie vom Parc des Princes entfernt. Hier trägt Rafael Nadal (nicht mehr) seine Heimspiele aus, dort (nicht mehr) Kylian Mbappe. Nun wird auf dem Court Philippe-Chatrier in jedem Jahr ein neuer Champion gekrönt, das Pariser Publikum ist mal mehr, mal weniger begeistert. In der Champions League wandert der Austragungsort des Endspiels durch ganz Europa, in diesem Jahr nach München.

U-Bahn-Stationen gesperrt

Die Fans von PSG, die dafür keine Tickets bekommen hatten, versammelten sich zum Public Viewing also im Parc de Princes. Was auch Madison Keys und Sofia Kenin mitbekommen haben müssen: Die Böller waren im gesamten Stadtteil zu hören.

Zum Start der Night Session zwischen Novak Djokovic und Filip Misolic herrschte die Ruhe vor dem Sturm, die sich aber sofort wieder in freudig erregtes Murmeln verwandelte, nachdem PSG früh die ersten beiden Treffer erzielte. „Ici c´est Paris“ hatte es schon vor Beginn der Abendpartie vom Videoscreen geleuchtet. Nie war es wahrer als an diesem Abend. Auch wahr: Die Pariser Stadtverwaltung traut ihren Pappenheimern dann doch nicht so ganz über den Weg. Weshalb die U-Bahn-Stationen rund um den Champs Élysées einfach mal geschlossen blieben. Wer es dennoch in einen Waggon geschafft hat, wurde von den Fans minütlich über die Vorkommnisse in München informiert. Keineswegs unfreundlich. Aber doch schon recht ausgelassen.

Keine Parade für Nadal

Unter freiem Himmel, da war das 5:0 schon in den Büchern, musste man sich dann dafür geißeln, nicht kurzfristig ein PSG-Trikot organisiert zu haben. In erster Linie der eigenen Sicherheit wegen. Erstaunlich viele vermummte Menschen liefen da herum, natürlich nur mit den besten Absichten. Die Blicke gingen aber eher gen Himmel: Silvester-Feuerwerk am letzten Maitag war angesagt. Wie man nun liest, hat die Polizei aus gegebenem Anlass etwa 300 Menschen festgenommen.

Am Tag danach waren die Spuren der Festlichkeiten noch überall zu sehen. Am deutlichsten wohl im Bereich Trocadero/Eiffelturm. Möglicherweise aber auch im Zentrum. Das aber hatte die Polizei schon am frühen Vormittag komplett abgeriegelt. Vielleicht werden die Helden von München dort heute eine Parade starten. So wie sie Rafael Nadal Jahr für Jahr auch zugestanden hätte. Aber der ist halt nur in seiner Freizeit ein talentierter Fußballer gewesen …