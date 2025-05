Roland Garros 2025: Grigor Dimitrov holt Grand Slam der ungewollten Art

Grigor Dimitrov musste in der ersten Runde der French Open aufgeben. Und schrieb damit unfreiwillig Geschichte.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.05.2025, 21:35 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov hatte mal wieder Pech

Grigor Dimitrov muss sich vorgekommen sein wie im falschen Film. Alles schien am Dienstag auf einen ungefährdeten Erfolg über Ethan Quinn hinauszulaufen, ehe ihm sein Körper erneut einen Strich durch die Rechnung machte. Und so musste der Bulgare beim Stand von 6:2, 6:3 und 2:6 aus seiner Sicht aufgeben.

Zum ersten Mal hatte sich Dimitrov bereits im zweiten Satz am linken Oberschenkel behandeln lassen, ab dem dritten Durchgang ging beim 34-Jährigen dann gar nichts mehr. Demnach kam das vorzeitige Ende der Erstrundenpartie für die Zuschauer auf Court 6 nur mehr wenig überraschend.

Dimitrov musste zum bereits vierten Mal in Folge bei einem Major-Turnier aufgeben. Schon bei den Australian Open 2025 (erste Runde gegen Francesco Passaro), den US Open 2024 (Viertelfinale gegen Frances Tiafoe) und in Wimbledon 2024 (Achtelfinale gegen Daniil Medvedev) war der ehemalige Weltranglistendritte von seinem Körper im Stich gelassen worden.

Dimitrov schrieb damit ungewollt Geschichte: Der Bulgare ist der erste Einzel-Spieler in der Open Era, der bei vier Grand-Slam-Turnieren in Serie aufgab. Im Ranking könnte der ATP-Finals-Champion von 2017 nach seinem Auftakt-Aus in Paris erstmals seit Juli 2023 aus den Top 20 fallen.

