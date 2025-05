Roland Garros 2025: In Paris muss Iga Swiatek liefern

Iga Swiatek ist bei den French Open seit 2021 ungeschlagen. In diesem Jahr steht hinter der Form der Polin allerdings ein großes Fragezeichen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.05.2025, 06:11 Uhr

Iga Swiatek greift nach dem vierten Titel in Folge

Wo, wenn nicht in Paris? Auf Iga Swiatek warten bei den French Open in Paris Tage der Wahrheit. Bislang absolvierte die 23-Jährige eine enttäuschende Spielzeit, die so erfolgsverwöhnte Polin gewann 2025 noch keinen einzigen Titel. Doch bei ihrem Lieblingsturnier soll für Swiatek alles anders werden.

Viermal konnte die Polin bereits am Bois de Boulogne triumphieren, ihre letzte Niederlage bei den French Open datiert aus dem Jahr 2021. Doch anders als in den Vorjahren konnte Swiatek in dieser Spielzeit vor ihrem Saison-Highlight selbst auf Sand nicht das gewünschte Selbstvertrauen sammeln.

Zuletzt setzte es für sie in Rom eine empfindliche Zweisatzpleite gegen Danielle Collins. Die Niederlage gegen die US-Amerikanerin habe sie gut verarbeitet, erklärte Swiatek in Paris: “Ich habe mir Zeit genommen, darüber nachzudenken, warum das so war und habe einige Lösungen gefunden.”

Swiatek: “Es lief großartig”

Generell habe sie sich in der Vorbereitung auf das zweite Major-Event des Jahres sehr wohl gefühlt, so Swiatek. “Es lief großartig. Auf dem Trainingsplatz fühle ich mich wirklich gut. Wir haben an einigen Details bei meinem Aufschlag und meiner Vorhand gearbeitet”, ließ die Weltranglistenfünfte wissen.

Nun werde es für sie darum gehen, die ansteigende Formkurve auch in den Matches unter Beweis zu stellen. “Die Theorie zu kennen, ist das eine. Es dann umzusetzen, das andere”, erklärte Swiatek. In ihrem Auftaktmatch trifft die Titelverteidigerin am Montag auf die Slowakin Rebecca Sramkova.

