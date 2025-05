Roland Garros 2025 live: Carlos Alcaraz vs. Giulio Zeppieri im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Giulio Zeppieri treffen in der ersten Runde der French Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 12:30 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.05.2025, 13:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz eröffnet gegen Giulio Zeppieri

Titelverteidiger Carlos Alcaraz wird die French Open auch in diesem Jahr als Topfavorit in Angriff nehmen. Der Spanier gewann im Laufe der europäischen Sandplatzsaison die 1000er-Events in Monte-Carlo und Rom und präsentierte sich vor allem in Italiens Hauptstadt in beeindruckender Form.

In der ersten Runde trifft Alcaraz nach der Absage von Kei Nishikori auf den italienischen Qualifikanten Giulio Zeppieri. Das bislang einzige Duell mit dem Linkshänder gewann der Iberer 2022 in Umag in drei Sätzen.

Alcaraz vs. Zeppieri - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Giulio Zeppieri gibt es ab ca. 12:30 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros