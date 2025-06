Roland-Garros 2025 live: Carlos Alcaraz vs. Lorenzo Musetti im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Lorenzo Musetti treffen im Halbfinale der French Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab 14:30 Uhr live im TV bei ServusTV, Eurosport, im Livestream bei ServusTV On, Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.06.2025, 18:07 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz trifft auf Lorenzo Musetti

Titelverteidiger Carlos Alcaraz fehlen nur noch zwei Siege auf den neuerlichen Turniersieg bei den French Open. Im Halbfinale bekommt es der Weltranglistenzweite am Freitag mit dem Italiener Lorenzo Musetti zu tun.

Alcataz und Musetti standen sich in der diesjährigen Sandplatzsaison bereits zweimal gegenüber, sowohl in Monte-Carlo als auch in Rom hatte der Spanier das bessere Ende für sich. Insgesamt liegt Alcaraz im Head to mit 5:1 voran.

Alcaraz vs. Musetti - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Lorenzo Musetti gibt es ab 14:30 Uhr live im TV bei ServusTV, Eurosport sowie im Livestream bei ServusTV On und Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros