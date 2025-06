Roland-Garros 2025 live: Carlos Alcaraz vs. Tommy Paul im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Tommy Paul bestreiten das zweite Viertelfinale bei den French Open 2025 in Roland-Garros. Das Match gibt es ab 20:15 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.06.2025, 20:36 Uhr

© Getty Images Tommy Paul und Carlos Alcaraz im vergangenen Jahr in Wimbledon

Es wird bereits die siebente Begegnung zwischen Alcaraz und Paul werden, der Titelverteidiger in Roland-Garros hat die Nase im Head-to-Head mit 4:2-Siegen vorne. Die beiden haben sich im vergangenen Jahr an Ort und Stelle bei den Olympischen Spielen getroffen, Alcaraz konnte diese Partie in zwei Sätzen für sich entscheiden.

Im Achtelfinale musste sich Alcaraz gegen Ben Shelton gehörig strecken, setzte sich aber in vier Sätzen durch. Tommy Paul hatte mit Alexei Popyrin keine Probleme.

Alcaraz vs. Paul - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Tommy Paul und Carlos Alcaraz gibt es ab 20:15 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros