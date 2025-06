Roland-Garros 2025 live: Jannik Sinner vs. Alexander Bublik im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Alexander Bublik bestreiten das dritte Viertelfinale bei den French Open 2025 in Roland-Garros. Das Match gibt es ab 13:20 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 03.06.2025, 18:42 Uhr

Alexander Bublik hat bei den diesjährigen French Open nicht nur die Fans, sondern auch sich selbst überrascht. Der aktuell 62. der Welt schlug auf dem Weg ins Viertelfinale nicht nur Alexander de Minaur sondern auch den Weltranglistenfünften Jack Draper, der als einer der Topfavoriten an den Start gegangen war.

Im Viertelfinale wartet nun Jannik Sinner, der bei dem Sandplatz-Slam eine fehlerfreie Vorstellung lieferte.

Gegen Bublik konnte der Weltranglistenerste schon dreimal Siegen, das letzte Aufeinandertreffen in Halle 2023 ging nach einer Aufgabe Sinners an den Kasachen.

Sinner vs. Bublik - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Alexander Bublik gibt es ab 13:20 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros