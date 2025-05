Roland-Garros 2025 live: Jannik Sinner vs. Arthur Rinderknech im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft zum Auftakt der French Open auf Arthur Rinderknech. Das Match gibt es ab ca. 20:15 live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.05.2025, 20:26 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner ist gegen Arthur Rinderknech klarer Favorit

Einmal müssen wohl alle Spitzenspieler in den sauren Apfel beißen. Und das heißt: in der Night Session antreten. Jannik Sinner bringt diese Obligation gleich am heutigen Montag hinter sich. gegen Arthur Rinderknech, der seine Auslosung gegen den Weltranglisten-Ersten eher ironisch zur Kenntnis genommen hat.

Sinner jedenfalls kommt mit der Empfehlung der Finalteilnahme in Rom nach Roland-Garros. Und hat hier ein Halbfinale aus dem Vorjahr zu verteidigen.

Sinner vs. Rinderknech - hier gibt es einen Livestream

Das Match gibt es ab 20:15 live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros