Roland-Garros 2025 live: Lorenzo Musetti vs. Holger Rune im TV, Livestream und Liveticker

Lorenzo Musetti und Holger Rune treffen heute in der Night Session in Roland-Garros aufeinander. Das Match gibt es ab 20:15 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.06.2025, 14:24 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Lorenzo Musetti und Holger Rune treffen zum dritten Mal aufeinander

Es wird die dritte Begegnung zwischen Musetti und Rune werden - die beiden bisherigen hat der Däne gewonnen: 2023 im Londoner Queen´s Club und im Jahr darauf in Indian Wells. Im Verlauf des Turniers hat Lorenzo Musetti einen besseren Eindruck hinterlassen. Rune war vor allem bei seinem letzten Auftritt gegen Quentin Halys sehr fehleranfällig.

Insgesamt spielen beide aber eine starke Sandplatzsaison. Musetti stand in Monte-Carlo im Finale, zuletzt in Rom erreichte er die Vorschlussrunde. Und Holger Rune holte sich den Turniersieg in Barcelona.

Musetti vs. Rune - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Lorenzo Musetti und Holger Rune gibt es ab 20:15 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros