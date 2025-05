Roland-Garros 2025 live: Novak Djokovic vs. Mackenzie McDonald im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft zum Auftakt der French Open auf Mackenzie McDonald. Das Match gibt es ab ca. 14:20 live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.05.2025, 18:22 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic startet in Paris gegen Mackenzie McDonald

Nach seinem 100. Turniersieg in Genf will Novak Djokovic in Paris seine Siegesserie fortsetzen.

Auf der Jagd nach dem 25. Grand Slam-Titel trifft der Serbe in Runde eins auf den US-Amerikaner Mackenzie McDonald.

Djokovic vs. McDonald - hier gibt es einen Livestream

Das Match gibt es ab ca. 14:20 live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros