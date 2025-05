Roland Garros 2025 live: Sebastian Ofner vs. Jan-Lennard Struff im TV, Livestream und Liveticker

Sebastian Ofner und Jan-Lennard Struff treffen in der ersten Runde der French Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV bei ServusTV, Eurosport, im Livestream bei ServusTV On, Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.05.2025, 18:50 Uhr

© GEPA pictures, Getty Images Sebastian Ofner trifft auf Jan-Lennard Struff

Sebastian Ofner bekommt es in der ersten Runde der French Open 2025 mit Jan-Lennard Struff zu tun. Der Österreicher, der zuletzt beim ATP-250-Turnier in Genf im Halbfinale stand, reiste mit viel Selbstvertrauen in die französische Hauptstadt. Dennoch sieht sich der Steirer nicht als Favorit: "Für mich ist das eine 50:50-Partie.”

Struff blickt bislang auf eine schwierige Saison zurück und zählt in der Weltrangliste nur mehr knapp zu den Top 100. Im offiziellen Head to Head mit Ofner liegt der Deutsche mit 0:1 zurück, 2016 konnte er sich in der Qualifikation von Wien allerdings gegen den Österreicher behaupten.

Ofner vs. Struff - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Sebastian Ofner und Jan-Lennard Struff gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV bei ServusTV, Eurosport sowie im Livestream bei ServusTV On undDiscovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros