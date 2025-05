Roland Garros 2025 live: Sebastian Ofner vs. Karen Khachanov im TV, Livestream und Liveticker

Sebastian Ofner und Karen Khachanov treffen in der zweiten Runde der French Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 12:30 Uhr live im TV bei ServusTV, Eurosport, im Livestream bei ServusTV On, Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.05.2025, 12:49 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Ofi und Karen ... ... haben sich ja erst vor ein paar Tagen in Genf gesehen. Und sogar bespielt. Da hatte der Österreicher die Nase vorne. Die gute Nachricht: Ofi hat in seiner PK vorgestern gemeint, dass die Bedingungen in Roland-Garros jenen in der Schweiz ziemlich ähnlich sind. Na, dann ... wir freuen uns! 6:4, 6:4 Mit einem Ass beendet Mboko das Match. Somit ist auch die letzte Deutsche aus dem Turnier rausgeflogen... deutschsprachige Hoffnung folgt: Sebastian Ofner! Nur noch ein paar Minuten. Mit den Bedingungen .... ... auf Court 7 hat sich Ofi heute übrigens um kurz nach 10 Uhr vertraut gemacht. Auf der anderen Seite des Netzes fand sich da ein Hitting Partner, der als Aufschläger nicht ganz die Klasse von Karen Khachanov auf den Platz gebracht hat. Die Stimmung im Team Ofner war dennoch prächtig. Ein Blick aufs Wetter: Gerade sind all jene im Vorteil, die sich eher herbstlich angezogen haben. Hamburger Wetter für Lys, kanadische Verhältnisse für Mboko. Wie geht der Steirer damit dann um?

Kurzes Update: Mboko hat den ersten Satz 6:4 gewonnen. Wenn die junge Kanadierin dieses Niveau halten kann, sehen wir Ofi womöglich früher als gedacht... Wer den Spielplan ... ... genau gelesen hat, weiß natürlich: Wir müssen uns ein wenig gedulden. Denn zunächst wird die Lys Eva aus Deutschland mal schauen, ob die Mboko Victoria aus Kanada wirklich so stark ist, wie das ihre Matchbilanz 2025 hergibt ... Die Nachricht für Euch aber: Hier seid Ihr richtig! Bonjour vom Court 7 ... ... im Stade Roland-Garros, in dem man heute wieder einmal dankbar sein darf, dass es wenigstens zwei überdachte Plätze gibt. Warum man das Match zwischen Sebastian Ofner und Karen Khachanov nicht auf einen jener beiden gelegt hat? Wir wissen es nicht! Aber offenbar will man bislang eher unbekannten Fachkräften wie Carlos Alcaraz, Iga Swiatek oder Aryna Sabalenka auch mal eine größere Bühne geben. Soll sein. Wir planen mal mit stabilem Wetter.



© GEPA pictures, Getty Images Sebastian Ofner fordert Karen Khachanov

Kann Sebastian Ofner dem gesetzten Russen Karen Khachanov auch bei den French Open ein Bein stellen? In der Vorwoche siegte der Österreicher auf dem Weg ins Genf-Halbfinale in drei Sätzen, seine gute Form stellte er auch in Paris bei seinem Erstrundenerfolg über Jan-Lennard Struff unter Beweis.

“Es wird definitiv ein schwieriges Match”, blickte Ofner nach seinem Viersatzsieg über den Deutschen auf die Partie gegen Khachanov voraus. Vor dem Duell in Genf hatte es zwischen den beiden noch kein Aufeinandertreffen gegeben.

Ofner vs. Khachanov - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Sebastian Ofner und Karen Khachanov gibt es ab ca. 12:30 Uhr live im TV bei ServusTV, Eurosport sowie im Livestream bei ServusTV On und Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros