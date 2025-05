Roland Garros 2025: Maximilian Marterer scheitert nach Fünf-Satz-Krimi

Qualifikant Maximilian Marterer hat seine Erstrundenbegegnung bei den French Open 2025 in fünf Sätzen verloren.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 27.05.2025, 18:37 Uhr

© Getty Images Maximilian Marterer verlor in fünf Sätzen

Qualifikant Maximilian Marterer ist bei den French Open am Dienstag in seinem Auftaktmatch gegen den Australier Adam Walton ausgeschieden. Der Deutsche unterlag dem Australier in einer engen Partie mit 6:7 (3), 6:4, 3:6, 6:2 und 2:6.

Damit stehen aus deutscher Sicht mit Daniel Altmaier und Alexander Zverev zwei Herren in Runde zwei. Altmaier spielt am Mittwoch ab 11.00 Uhr gegen den Tschechen Vit Kopriva, zeitgleich ist Eva Lys als letzte deutsche Frau gegen die Kanadierin Victoria Mboko gefordert. Zverev ist erst am Donnerstag wieder im Einsatz.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros