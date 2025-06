Roland-Garros 2025: Mirra Andreeva - Reifeprüfung nur zur Hälfte bestanden

Für Mirra Andreeva ist der Traum vom ersten Grand-Slam-Titel geplatzt. Auch, weil die 18-Jährige der mentalen Herausforderung im Viertelfinale gegen Loïs Boisson nicht gewachsen war.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.06.2025, 08:22 Uhr

© Getty Images Abschied vom Major-Traum: Mirra Andreeva

Es war erstaunlich ruhig am Court Philippe-Chatrier. Was für Mirra Andreeva an diesem Mittwochnachmittag ein gutes Zeichen war. Denn bis zur 5:3-Führung im ersten Satz des French-Open-Viertelfinales gegen Loïs Boisson hatte die Weltranglistensechste alles im Griff. Inklusive des Publikums.

Doch ein vergebener Satzball im neuen Game änderte alles. Boisson spielte plötzlich groß auf und holte sich den ersten Satz im Tiebreak. Die Vorentscheidung? Mitnichten. Andreeva reagierte stark und ging im zweiten Abschnitt rasch mit 3:0 in Führung. Nur um danach sechs Spiele in Folge und damit auch das Match zu verlieren.

Andreeva verlor im zweiten Satz völlig den Faden

Einen wesentlichen Anteil daran hatte das französische Publikum, das Andreeva spätestens ab Mitte des zweiten Satzes zur Weißglut trieb. Zwischenzeitlich donnerte die 18-Jährige vor lauter Frust einen Ball in die Luft, um in der hitzigen Atmosphäre etwas Dampf abzulassen. Mental erholen sollte sich Andreeva aber nicht mehr.

Umso beeindruckender war die Reaktion, mit der Andreeva auf die bittere Niederlage reagierte. Anstatt - wie etwa Jaume Munar in und nach seinem Match gegen Arthur Fils - der eigenen Frustration zu erliegen, gratulierte sie Boisson äußerst fair zum Halbfinaleinzug. Und auch in der Pressekonferenz zeigte die 18-Jährige Reife.

Andreeva: “Ich kann daraus lernen”

“Es ist normal, dass sie die französischen Spieler unterstützen. Ich wusste, dass es so sein würde”, meinte Andreeva in Bezug auf die Zuschauer. Vor allem im ersten Satz habe sie sich von der Stimmung kaum beeinflussen haben. “Natürlich wurde es durch die Nervosität und den Druck dann etwas schwieriger.”

Allenfalls werde sie viel Erfahrung aus Paris mitnehmen, erklärte Andreeva: “Ich kann daraus lernen.” Boisson, die bei ihrem ersten Grand-Slam-Event direkt im Halbfinale steht und in diesem auf Coco Gauff trifft, traut die Russin allenfalls den ganz großen Coup zu: “Warum sollte sie das Turnier nicht gewinnen, wenn sie bei sich bleibt und sich weiter tragen lässt?”

