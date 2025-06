Roland-Garros 2025: Musetti mit Sieg über Tiafoe erstmals im Halbfinale von Paris

Lorenzo Musetti ist mit einem 6:2, 4:6, 7:5 und 6:2 gegen Frances Tiafoe erstmals in die Vorschlussrunde in Roland-Garros eingezogen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 03.06.2025, 18:53 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti steht in Roland-Garros im Halbfinale

Lorenzo Musetti hat bei den French Open in Paris als erster Spieler das Halbfinale erreicht. Der 23 Jahre alte Italiener setzte sich am Dienstag in Paris mit 6:2, 4:6, 7:5, 6:2 gegen Frances Tiafoe aus den USA durch und zog nach Wimbledon 2024 zum zweiten Mal in die Runde der letzten vier bei einem Major-Turnier ein.

"Es war bei dem Wind echt schwierig, sauber zu spielen", sagte Musetti, "ich war auch etwas müde, aber irgendwo habe ich noch die Extra-Energie gefunden, das Match zu gewinnen."

Im Halbfinale am Freitag trifft Musetti auf Titelverteidiger Carlos Alcaraz oder Tommy Paul, die sich am Dienstagabend in der Spätsession gegenüber stehen. Die beiden weiteren Viertelfinal-Duelle bestreiten am Donnerstag zunächst Sinner und der Kasache Alexander Bublik und dann in der Spätsession ab frühestens 20.15 Uhr die deutsche Nummer eins Alexander Zverev und Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic.

Musetti könnte unter die Top 5 kommen

Nach dem Sieg über Tiafoe, der am Sonntag im Achtelfinale die deutsche Nummer zwei Daniel Altmaier in drei Sätzen bezwungen hatte, winkt dem bisherigen Weltranglistenachten Musetti der Sprung unter die Top 5 des ATP-Rankings, das von seinem Landsmann Jannik Sinner angeführt wird.

Musetti hatte im Vorjahr in Paris Olympia-Bronze geholt, nachdem er im Viertelfinale Alexander Zverev bezwungen hatte. Gegen Tiafoe, der zuvor bei neun Teilnahmen nicht über die dritte Runde von Paris hinausgekommen war, tat sich der favorisierte Italiener zeitweise schwer. Beide zeigten tollen Schläge, leisteten sich aber auch viele Fehler. Nach 2:47 Stunden verwandelte Musetti seinen dritten Matchball.

